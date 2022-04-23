最新海外留學指南 網友因「這原因」決定出國留學
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「海外留學」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大留學地點以及四大出國留學理由。
距離新冠疫情爆發已逾兩年多，如今各國應對疫情的措施相對完善，國境也逐漸解封，過往因疫情被迫停擺的留學計畫終於得以重啟，而在網路上有關於海外留學的討論也十分熱烈。
「中國」留學討論度第一 四大熱門「英語系」留學國家上榜
觀察網友對「海外留學國家」話題的相關討論，可見聲量主要集中於世界各經濟大國。其中鄰近台灣的「中國」備受民眾關注，留言提到「就業市場大，比較不用擔心就業問題」、「學習壓力真的很大很競爭，但一定能有所成長的」等，加上學費和生活費相對其他國家便宜，也因此成為前往中國留學的一大誘因。
而對於想要出國進修英文的學生而言，「美國」、「英國」、「澳洲」、「加拿大」等英語系國家成為熱門選擇，除了各地區的口音差異外，也有網友給予建議如「文科可以考慮英國，理工商科就選美國」、「其實教育方式差別滿大的，要看自己適不適合」等，提醒在選擇時可依學術領域、學制、學費、居住環境等多方面作考量。
此外「日本」、「韓國」兩地流行文化深植台灣，也因此吸引不少學生前往當地留學深造，除了可以多學習一項外語，也有跟就業層面的相關考量，如「增加進日韓外商公司的工作機會」、「回台對國貿業務有幫助」等。
去海外留學「體驗生活」最重要 想精進外語光靠學校課程還不夠
國內教育資源充足，且師資與學術水平都有一定水準，然而為何有些人仍希望到海外留學？進一步觀察網友熱議的留學理由，發現以「體驗生活」最能引起網友共鳴，不少網友認為趁年輕要「多出去走走」，在過程中享受異國的生活步調和文化風情，同時也可以開拓個人眼界和體會不同價值觀的衝擊，進而「提升國際視野」。
另外「學習外語」也是國人決定到海外留學的一大考量之一，不少人認為生活環境對於外語學習尤其重要，而關鍵並非在於「學校」和「外語課程」，而是與當地朋友之間的「日常溝通」，說道「如果你到國外都跟台灣人處在一起，英文是不會進步的」、「真的要強迫自己試著跟外國人對話，多互動」等。
到海外留學是人生中重大的決定，而過程中也將消耗金錢、時間以及關乎未來去向等多方面考量，若你近期有出國留學的打算，不妨多參考網友的討論，做好萬全準備，勇敢追夢。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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