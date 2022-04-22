私校退場條例容許專輔學校改辦 教團痛批形同脫產後門

立法院今三讀通過延宕近五年的「私立高級中等以上學校退場條例」，將原本專案輔導學校三年改善期降為二年，逾期未改將於下一學年度停止招生，停招學年結束時則停辦。但條例第24條仍讓專輔學校保有二年改制、改辦空間，教育團體批評，該條形同「脫產後門」，未來恐怕仍是亂象叢生。

延宕五年的私校退場條例終過關，未來將由教育部籌組「私立高級中等以上學校退場審議會」公告專案輔導學校名單。主要變革在於，學校專輔期間主管機關加派專任教職員、學生、學者專家擔任董事，全面停招時則由主管機關重組董事會，且專輔學校需發給教職員資遣、退休、離職慰助金。

全教總大專委員會主委張旭政指出，條例仍留下遺憾，如未能由行政院層級組成處理小組，退場私校校產處理恐會產生許多問題。私校退場後最值錢的多是土地跟建物，雖然條例規定解散清算後財產歸屬政府，或可捐贈中央機關、公立學校，但退場學校的地目都為文教用地，若可由行政院號召跨部會處理，則可由內政部協助地目變更，便可再活化校產，產生的資源也能再挹注於教育資源。

再者，張旭政談到，條文第24條仍准予專輔學校轉型、改制、改辦，形同留了脫產的後門。退場學校多尋求改辦機會，但董事會並非文化或社福專業，想改辦有一定難度。過去觀察，董事會多以改辦之名尋求有安養機構經驗的團體轉手，背後則涉及董事席次買賣，實在不如直接將校產歸公。

高教工會組織部主任林柏儀形容，第24條形同校產「逃逸路線」，容許專輔學校董事會挪用校產改制、合併或改辦其他事業。條例僅將專輔三年期限縮減為二年，根本沒有杜絕董事會行五鬼搬運的渠道。

私校工會理事長尤榮輝談到，少子化後許多私校無法維持基本辦學品質，淘汰劣質私校已是全民共識。整體而言，私校退場條例實施後將比現行制度更加嚴厲，同時明快果決處理後段私校，後段私校若不加強辦學恐將被快速淘汰。

但尤榮輝也說，退場條例雖加發教職員資遣慰助金，但對保障教職員基本生活仍有不足，呼籲教育部應比照失業勞工，建立私校教職員失業救濟制度。