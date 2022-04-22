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新北領先全國 發布第一本教育版VLR永續發展報告
迎接世界地球日，新北市教育局日前舉辦全市高國中小校長線上會議時，發布全國第一本「新北教育永續發展目標自願檢視報告（Voluntary Local Reviews，簡稱 VLR）」。報告將聯合國「永續發展目標（SDGs）」鏈結新北教育各項政策，展現新北教育在SDGs目標上努力的成果，展現接軌國際、為永續發展扎根的決心。
市長侯友宜表示，世界各城市會以SDGs檢視推行的政策，是否達到的其17項指標，做成VLR；新北市已於2019年領先全國公布第一個自願性地方永續發展報告，今年更以SDGs目標檢視教育政策成果，首創發布全國第一本教育版VLR，內容包含品德教育、適性發展、優質教育、健康城市、跨域人才、友善校園等政策，期勉全市教育夥伴將永續理念扎根於校園及日常生活中。
成就每個孩子 關心永續議題
侯友宜鼓勵全市340位校長秉持「成就每個孩子」的信念，引領孩子關心全球永續發展議題，包含推動品德教育、建置未來智慧學校、深耕雙語教育、培育人才提升學力，提供孩子優質學習環境，適性發展將潛能充分發揮，打造新北成為智慧城市及雙語城市；也期勉將在地就學率逐年提升到八成，為新北培育出更多優秀人才，以接軌國際、永續發展，邁向2030永續城市。
教育政策永續為本 搭配耐心和方向感
「對教育界和孩子未來的發展來說，SDGs是非常有意義的。」張明文表示，推動以永續為本的教育政策，這樣的教育方向能提供所有教育人員新的思維，變成一個長期推動的目標，孩子不必捨近求遠就讀，在地就學也能獲得好的學習品質，孩子的視野也能從在地拓展到國際，培養成為具雙語、科技與美感知能的現代公民，新北就能成為具國際教育視野與胸襟的首善之都。
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