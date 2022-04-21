私校退場條例今午協商 實踐前校長籲：公私立同步減招

立法院今對《私校退場條例》草案進行黨團協商，盼周五拚三讀過關。由於退場條例涉及私校退場後財產歸屬和改辦，朝野數次無法達成共識，經多年公聽會、討論等，盼本週可迎來結果。前實踐大學校長陳振貴指出，有鑑於過去私校對社會的貢獻，同時考量政府負擔，建議公私立同步減招或適宜控制公立學校招生名額，適度維持私校的生存與發展。

朝野黨團今天再針對《私校退場條例》進行協商，場內攻防，場外同樣砲聲隆隆。高教工會上午便召開記者會，以亞太創意技術學院清算僵局為例，呼籲修正條例草案，增列退場學校可將校產捐贈政府，但須由政府代償學校債務。

退場條例草案於2017年首度由教育部提出，經多年的演變，公聽會、立法院各種版本討論、於去年11月草案21、23、24條因朝野無共識交付院會處理，前實踐大學校長陳振貴表示，少子化終究已兵臨城下，私校停招、停辦所在多有，部分學校也在苦撐，能有法源解決私校退場問題確實是教育里程碑。

陳振貴說，21條規定退場後校產處理，退場後剩餘財產將捐贈退場基金、中央機關或公立學校，不動產則歸屬所在地直轄市或縣市，處理方式政府已有例可䋸。顧及學校公益性財產歸公已是大勢所趨，有人建議捐贈給私校興學基金會，本來也贊成，但是該基金會只接受捐贈個人、公司或私立學校捐款，不接受不動產捐贈，此管道仍有困難待突破。

另外，陳振貴也說，24條留下專輔學校未來三年可申請轉型、改辦的巧門，立意良好，只要教育部嚴格把關，私校也很難有鑽漏洞的空間。

陳振貴說，現在大學生多選則就讀公立學校，私立學校面對生存危機，但有鑑於過去私校對社會的貢獻，同時考量政府負擔，建議公私立同步減招或適宜控制公立學校招生名額，才能適度維持私校的生存與發展。

草案原規畫50億退場基金，陳振貴說，該筆基金是作為資遣、塾付教職員薪資、補救教學、住宿交通等用途，因為涉及的學校及師生人數眾多，正式通過的條例退場基金若將來不足，政府也應有其他預備金可供支應。