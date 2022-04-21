班班有泠氣 高市加碼補助公立國中小1個月及高中電費
行政院「班班有冷氣」政策開始運轉，教育部每年補助國中、國小88天電費。高雄市長陳其邁今天勘察河堤國小冷氣運作狀況，並宣布「加碼」補助公立國中小1個月的電費，並擴大納入高雄市公立高中職學校及4所市立特殊教育學校5個月電費，讓學生在舒適環境中安心學習。
行政院109年7月宣布「班班有冷氣」政策，核定補助高雄市30億2987萬元，提供各校改善電力並裝設冷氣及能源管理系統。裝設冷氣前，教育局要求各校先建構安全的電力系統，不管是新安裝冷氣所需要的電力，或是校園舊有電力系統老舊需要汰換的，都透過這次機會一併更新。
河堤國小校園跑馬燈宣導「班班有冷氣，生生樂學習」。陳其邁表示，因為中央教育部是補助高溫月份（上課日88天）的電費，高雄決定國中、國小加碼1個月；公立高中職原來都是由學生、家長會、校方負擔，市府也會補助。所以在高雄的國小、國中、公立高中職5個月的電費，全部都由市府埋單。因為南部較熱，以氣溫、平均溫度、日照等條件來看，補助4個月不夠。
陳其邁說，高雄市從2012年就開始校園光電系統的建置，333個學校1年發的電力是1.5億度，冷氣機用的電是6400萬度左右，換句話說發電與用電量的比是2.3比1。所以高雄一方面多元配套能源管理系統節電，二方面利用太陽能光電，以綠電方式來創造更多能源供給。
防疫期間校園吹冷氣的注意事項，陳其邁說，校園防疫教室對角要開窗，衛生局也會稽查，測量空氣流通狀況是否符合標準。尤其上課時必須全程戴口罩，用餐時全程要用隔板，落實防疫措施，大家也可以安心學習，請不用過度擔心。
教育局長謝文斌表示，校園冷氣安裝除了整齊美觀外，也特別重視省電效能，進一步搭配能源管理系統，不僅能遠端控制冷氣開關外，也具有管理契約容量，降低電費支出等功能，並提供即時資訊呈現及統計報表，有助了解校園用電及發電能資訊，將節電教育向下扎根。
謝文斌說，對於冷氣開始使用後的電力需求，教育局也與工務局合作，積極在學校建築物設置屋頂型太陽光電系統，目前高雄市校園建置太陽光電系統的學校數已是全國第一。並陸續在校園種植原生樹種，達到綠化校園、淨化空氣、降溫等功能。
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