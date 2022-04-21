班班有冷氣 夏天熱高市加碼補助電費

中央社 / 高雄21日電

全國中小學「班班有冷氣」即將開始運轉，由於高市天氣炎熱時間較長，市長陳其邁今天宣布，加碼補助公立國中小1個月電費，公立高中職及4所市立特殊教育學校則補助5個月。

中央推動「班班有冷氣」政策，教育部規劃補助5、6、9、10月上課日共88天冷氣電費。陳其邁今天視察河堤國小冷氣運作狀況，並宣布市府加碼補助措施。

陳其邁說，教育部補助國中小學4個月冷氣電費，但高雄天氣較熱，4個月不夠，因此市府將再加碼補助國中小學1個月電費；此外，高中職原本由家長負擔，市府也將補助公立高中職學校，以及4所市立特殊教育學校共5個月冷氣電費。

除5、6、9、10月，對於另加碼補助1個月的開冷氣月份，市府表示，沒有規定月份，依國教署使用規範為高溫超過28度或噪音、空污嚴重時，學校就可開冷氣。

教育局表示，將與工務局持續在學校建築物設置屋頂型太陽光電系統，目前高雄市校園建置太陽光電系統的學校數已是全國第一；並陸續在校園種植1500株原生樹種，達到綠化校園、淨化空氣、降溫等功能。

班班有冷氣

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