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防疫優先 語文競賽台中市初賽延期辦理

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市教育局宣布，111年語文競賽台中市初賽延期辦理，比賽辦理日期將視後續疫情另行公告。圖為台中市政府。圖／台中市政府提供
台中市教育局宣布，111年語文競賽台中市初賽延期辦理，比賽辦理日期將視後續疫情另行公告。圖為台中市政府。圖／台中市政府提供

111年語文競賽台中市初賽原訂於111年4月23日起至5月29日假日（周六、周日）分8場次舉行，台中市教育局表示，因近日國內新冠肺炎確診人數暴增，考量參賽人員及承辦賽事工作人員的健康安全，台中市教育局宣布，111年語文競賽台中市初賽延期辦理，比賽辦理日期將視後續疫情另行公告。

教育局表示，疫情嚴峻初賽延期辦理實屬不得已，請參賽師生體諒，並確實做好自身防疫規範，以及維持社交安全距離，共同努力創造安心環境。最新賽程相關訊息亦可至「台中市語文競賽網站( https://language.tc.edu.tw/ )」查詢。

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