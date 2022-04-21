聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫優先 語文競賽台中市初賽延期辦理
111年語文競賽台中市初賽原訂於111年4月23日起至5月29日假日（周六、周日）分8場次舉行，台中市教育局表示，因近日國內新冠肺炎確診人數暴增，考量參賽人員及承辦賽事工作人員的健康安全，台中市教育局宣布，111年語文競賽台中市初賽延期辦理，比賽辦理日期將視後續疫情另行公告。
教育局表示，疫情嚴峻初賽延期辦理實屬不得已，請參賽師生體諒，並確實做好自身防疫規範，以及維持社交安全距離，共同努力創造安心環境。最新賽程相關訊息亦可至「台中市語文競賽網站( https://language.tc.edu.tw/ )」查詢。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言