大專停課 要求住宿生返鄉不得搭乘大眾運輸惹議

台灣大學近幾年發生多起學生不幸事件，學生情緒課題備受關注，近日一名台大法律系學生疑因擔心被退學而輕生被救回，據該生自訴，她患有精神疾病，擔心被退學恐被貼上「不優秀」、「不努力」的標籤而產生巨大壓力。頂大教授分析，許多法律系學生常因課業過重而情緒不穩，但校方及系所老師處理流於「鄉愿式溫暖」，學校、家長和社會應鼓勵中途「脫水」的選手「勇於退出」比賽，並不是只有「全程跑完」才是勇敢。

2022-04-21 13:51