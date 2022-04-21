大專停課 要求住宿生返鄉不得搭乘大眾運輸惹議

攝影中心 / 記者陳正興／台北即時報導
教育部長潘文忠（右）上午回應，會盡快瞭解個別學校處置狀況，並於下周召集大學防疫長討論。記者陳正興／攝影
教育部長潘文忠（右）上午回應，會盡快瞭解個別學校處置狀況，並於下周召集大學防疫長討論。記者陳正興／攝影

近日COVID-19本土案例增加，部分大學停課要求住宿生返鄉，但不能搭乘大眾運輸工具惹議。教育部長潘文忠上午說，會盡快瞭解個別學校處置狀況，並於下周召集大學防疫長討論。

潘文忠表示，學校停課的整體策略是以「精準、合宜」方式規畫，對於個別學校執行的處置，會盡快瞭解，近期也已提醒各大專院校，如果校內仍有空餘宿舍，可預先整備作為隔離用途。教育部因應疫情變化，已成立應變小組，持續收集各校的狀況，下周會召集各校防疫長一同討論。

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