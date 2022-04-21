高教工會籲退場私校可捐校產 教部：未先清算風險極大

高教工會今天召開記者會，並以亞太創意技術學院為例，呼籲修正私校退場條例草案，增列退場學校可將校產捐贈政府，但須由政府代償學校債務。教育部技職司說，退場學校財務狀況可能記載有缺漏，甚至必須透過訴訟才可確認債權債務關係，因此在學校未清算前由政府承接資產或負債，可能對政府產生極大風險。

高教工會今天召開記者會，指出經公益董事會確認，亞太仍有將近10億資產，負債則約9000萬元，其中多數為教職人員欠薪以及積欠政府或廠商的負債。公益董事取得共識，盼將亞太校地完整捐贈政府供後續規劃公共教育使用，希望由退場基金接受亞太10億校產捐贈，政府僅需墊付數千萬債務即可解決問題，也避免私校為了償還債務而賤賣校地導致校產無法歸公。

但高教工會指出，教育部卻以「退場基金無此用途」或稱要以中央通盤訂定辦法處理，截至目前，亞太校產歸公仍阻力重重。

教育部技職司稍早回應指出，面臨退場的學校其財務狀況可能無法如正常學校清楚記載財務，亦無法掌握資產負債狀況，甚至需透過訴訟才得以確認債權債務關係，因此在未清算前就透過公帑承接退場學校資產及負債，將對政府或公立學校產生極大風險。

技職司指出，依《私立學校法》第73條規定，私立學校法人解散以全體董事為清算人，債權債務確認、處分校產、清償債務都是董事會的權責。清算完畢後若有剩餘財產，才會進入剩餘財產歸屬討論，不應該在還沒開始清算前，就將尚未清償的債務交由政府負擔。

技職司舉例，台灣觀光學院董事會目前亦為公益董事，停辦前就先處理教職員資遣離退並安置學生，停辦後即向教育部申請法人解散並辦理清算，再透過公開徵求決定清算完成後賸餘校產歸國立空中大學，確實實現「校產歸公」。

對此，技職司呼籲，亞太董事會應依《私校法》先清算，若解散清算過程延伸出委任律師、會計師等費用，可向私校退場基金申請墊付；清算完若有剩餘校產可捐贈政府機關或公立學校，達成歸公目的。