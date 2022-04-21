聽新聞
test
0:00 / 0:00

高教工會籲退場私校可捐校產 教部：未先清算風險極大

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
高教工會今天召開記者會，以亞太創意技術學院為例，呼籲修正私校退場條例草案增列退場學校可將校產捐贈政府。圖／高教工會提供
高教工會今天召開記者會，以亞太創意技術學院為例，呼籲修正私校退場條例草案增列退場學校可將校產捐贈政府。圖／高教工會提供

高教工會今天召開記者會，並以亞太創意技術學院為例，呼籲修正私校退場條例草案，增列退場學校可將校產捐贈政府，但須由政府代償學校債務。教育部技職司說，退場學校財務狀況可能記載有缺漏，甚至必須透過訴訟才可確認債權債務關係，因此在學校未清算前由政府承接資產或負債，可能對政府產生極大風險。

高教工會今天召開記者會，指出經公益董事會確認，亞太仍有將近10億資產，負債則約9000萬元，其中多數為教職人員欠薪以及積欠政府或廠商的負債。公益董事取得共識，盼將亞太校地完整捐贈政府供後續規劃公共教育使用，希望由退場基金接受亞太10億校產捐贈，政府僅需墊付數千萬債務即可解決問題，也避免私校為了償還債務而賤賣校地導致校產無法歸公。

但高教工會指出，教育部卻以「退場基金無此用途」或稱要以中央通盤訂定辦法處理，截至目前，亞太校產歸公仍阻力重重。

教育部技職司稍早回應指出，面臨退場的學校其財務狀況可能無法如正常學校清楚記載財務，亦無法掌握資產負債狀況，甚至需透過訴訟才得以確認債權債務關係，因此在未清算前就透過公帑承接退場學校資產及負債，將對政府或公立學校產生極大風險。

技職司指出，依《私立學校法》第73條規定，私立學校法人解散以全體董事為清算人，債權債務確認、處分校產、清償債務都是董事會的權責。清算完畢後若有剩餘財產，才會進入剩餘財產歸屬討論，不應該在還沒開始清算前，就將尚未清償的債務交由政府負擔。

技職司舉例，台灣觀光學院董事會目前亦為公益董事，停辦前就先處理教職員資遣離退並安置學生，停辦後即向教育部申請法人解散並辦理清算，再透過公開徵求決定清算完成後賸餘校產歸國立空中大學，確實實現「校產歸公」。

對此，技職司呼籲，亞太董事會應依《私校法》先清算，若解散清算過程延伸出委任律師、會計師等費用，可向私校退場基金申請墊付；清算完若有剩餘校產可捐贈政府機關或公立學校，達成歸公目的。

延伸閱讀

傳私校退場條例周五拚三讀 高教工會再籲：校地捐政府

中興高中「校庫當私庫」掏上億 校產付校董看護費判刑　

獨／協志工商校產捐中正大學 教育部不補助 校友：好事多磨

孩子上國中該選公立還是私校？ 他提1理由：當心一輩子毀了

相關新聞

政策轉彎！ 營養午餐補助全面加碼4元 不設浮動機制

行政院會今天宣布營養午餐三章一Q優惠補助全面調漲4元，農委會主委陳吉仲表示，一年增加經費約15億元、每年總計35億元，會...

私校退場條例今午協商 實踐前校長籲：公私立同步減招

立法院今對《私校退場條例》草案進行黨團協商，盼周五拚三讀過關。由於退場條例涉及私校退場後財產歸屬和改辦，朝野數次無法達成...

名校光環難／台大生怕退學汙名輕生 「鄉愿式溫暖」帶來反效果？

台灣大學近幾年發生多起學生不幸事件，學生情緒課題備受關注，近日一名台大法律系學生疑因擔心被退學而輕生被救回，據該生自訴，她患有精神疾病，擔心被退學恐被貼上「不優秀」、「不努力」的標籤而產生巨大壓力。頂大教授分析，許多法律系學生常因課業過重而情緒不穩，但校方及系所老師處理流於「鄉愿式溫暖」，學校、家長和社會應鼓勵中途「脫水」的選手「勇於退出」比賽，並不是只有「全程跑完」才是勇敢。

戴勝益卸連鎖餐飲董座開公益書屋 翻轉偏鄉學子未來

從連鎖餐飲龍頭王品集團卸下董事長職務、退休7年的創辦人戴勝益，先後在台北、台中開了2家公益書店益品書屋，5年前展開的「餐...

班班有泠氣 高市加碼補助公立國中小1個月及高中電費

行政院「班班有冷氣」政策開始運轉，教育部每年補助國中、國小88天電費。高雄市長陳其邁今天勘察河堤國小冷氣運作狀況，並宣布...

防疫優先 語文競賽台中市初賽延期辦理

111年語文競賽台中市初賽原訂於111年4月23日起至5月29日假日（周六、周日）分8場次舉行，台中市教育局表示，因近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。