南市音樂教育志工蔡宗豪參選 入校教烏克麗麗不中斷

國民黨台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪在大學時代就擔任音樂教育志工，教導孩童彈烏克麗麗，並一起做公益，最近投入選舉，但沒有忘記志工事，依然到校園教孩子烏克麗麗，他說，付出與分享是最快樂的事。

蔡宗豪說，從國二起學木吉他，長期受音樂陶冶，培養出好性格與好耐心，因此也鼓勵孩童學音樂。烏克麗麗是4條尼龍弦，比起吉他6條鋼弦，好學又好入門，而且體積小可以隨身攜帶，是孩童接觸音樂很好的開始。

烏克麗麗在大帥哥蔡宗豪手上，無論搖滾、抒情、懷舊、兒歌都難不倒，上課時還會講述台南的故事，像是蚵仔煎、劍獅的由來等，讓孩童更認識自己居住的城市台南。

台南市赤崁文化關懷協會與烏克麗麗推廣協會近年捐贈2千支烏克麗麗給各小學，但缺乏教學師資，蔡宗豪從大二起加入志工老師行列，每周到學校教孩童烏克麗麗，包括開元、裕文、石門、永康勝利等多所國小，甚至假日早晨也免費教授進階班，學成後還帶著小朋友到吳園、灣裡萬年殿、公園、百貨廣場演出。

蔡宗豪說，家長養育小孩，在食衣住行已經花費很多金錢，小孩若多一個興趣學習，都是一筆額外開銷，很認同協會拋磚引玉捐贈樂器的理念，因此當志工老師，希望讓小孩從小就接觸音樂，陶冶性情、培養耐心。

烏克麗麗推廣協會理事長廖維怡表示，宗豪是熱心公益、喜歡幫助別人，知道協會在推廣音樂教育，就主動說要幫忙、當志工，這次投入選舉是考驗，也希望大家給年輕人機會，讓台南更不一樣。