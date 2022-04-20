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幼照法討論整日 不當對待、師生比等重要條文全送協商

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今審查《幼兒教育及照顧法》修正草案，重要條文包括師生比調整、明訂精神暴力為不當對待行為、明確疑似不當管教事件或性平事件調查機制、強化規範發生兒虐事件的教保服務機構責任等等，皆保留協商。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今審查《幼兒教育及照顧法》修正草案，重要條文包括師生比調整、明訂精神暴力為不當對待行為、明確疑似不當管教事件或性平事件調查機制、強化規範發生兒虐事件的教保服務機構責任等等，皆保留協商。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今日審查《幼兒教育及照顧法》修正草案，重要條文包括師生比調整、明訂精神暴力為不當對待行為、明確疑似不當管教事件或性平事件調查機制、強化規範發生兒虐事件的教保服務機構責任等等，皆保留協商。

幼教師生比1比15已40年未調整，本次修正草案，欲將現行的一班30人往下調，讓師生比從1比15改為1比13或12。教育部潘文忠表示，因無法一步到位，所以採獎勵補助機制，從公立優先開始推動，且建議會中就定案，非營利幼兒園、準公共幼兒園再接著做。

雖然有立委同意公幼先行的機制可行，不過林奕華認為政府補助，應該公私立幼兒園都比照，吳怡玎則認為，若僅公立先推動，恐怕讓公私立幼兒園有過大差距。全案因此保留待協商。

至於家長關心的第四十二條，若得知幼兒園超收，不只退當期學習費用，而是過去收的費用都要全部退回給家長。教育部回應表示，因第五十條、第五十七條都已經對行為人有相關裁罰基礎，所以不建議再處理退費機制。不過，立委邱顯智仍認為應該要有完整退費。兩方溝通未果，全案也保留協商。

教保服務機構人員對幼兒不當管教的罰鍰，雖然朝野立委都有共識要將罰鍰大幅提高，情節重大甚至可以罰60萬元，比現行的最高3萬元大幅提高。不過因立委與教育部針對身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾等的文字定義尚未有明確共識，因此，全案也保留協商。

教育部國教署長彭富源回應表示，關於何謂情節重大以及虐待、體罰等定義，會在施行細則定清楚，同時也會建立調查機制，對於不同樣態的不當行為，提出不同的裁罰標準，讓這個法令可落實執行。

兩歲專班不足，原本滿三歲的學生，須等新學期才能升上小班，今通過臨時提案確認，滿3歲即可升上小班，不用再續留兩歲專班，可以空出更多兩歲專班名額，稍微緩解現行兩歲幼兒延畢現況。

幼兒園 教育部 潘文忠

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