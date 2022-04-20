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不當待幼兒恐終身不任用 教保產工：兼顧教保人員工作權

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今明兩天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」與「教保服務人員條例修正草案」。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今明兩天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」與「教保服務人員條例修正草案」。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今明兩天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」與「教保服務人員條例修正草案」，不當對待幼兒事件處理最受關注，全國教保產業工會表示，教育部預計以行政命令代替專業審查機制，是草率做法，呼籲立委審議須兼顧教保人員工作權與幼兒權益。

修正草案新增有關精神暴力、霸凌虐兒等不當對待，相關條文規定，教保服務機構之工作者如觸犯特定法律或經調查確認有特定行為，教保服務機構應予解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係，且在某些狀況下，應認定一年至四年不得任用，或甚至終身不得任用。

全國教保產業工會表示，今日幼照法逐條審查過程，教育部試圖以還在擬訂的「教保服務機構不當對待幼兒事件調查處理辦法草案」包裹一切的調查與認定，也就是試圖以行政命令來替代專業審查機制，這是草率的作法，而且將教保人員的工作權視為糞土。

全國教保產業工會表示，人民工作權為「憲法」第十五條所保障，是否終身不得任職、或為一到四年不得任職限制之判斷，已經超出個別勞資爭議或行政訴願所能界定之範圍，應有專業機制之認定，所以事實的調查可歸為行政機關，但對於停止工作權的評量，則由必須由專業的審議委員會來審議。

工會呼籲立法委員，明日「教保服務人員條例」審議，關於限制或剝奪教保人員工作權之年限與相關措施之專業審議機制，應比照「教師法」，於「教保服務人員條例」明訂，其中包含，審議委員會之設立與組成方式，以使審議工作能夠在專業與公平的方式下進行，確保教保人員工作權與幼兒權益。

教育部 立法院

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