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為疫後新生活留學做準備 復興商工與西英格蘭大學簽MOU
本土疫情持續發燒，不過現在世界多國及國內都走向後疫情時代新生活，為持續與國際接軌、提升學生多元文化與國際理解能力，新北復興商工以「接軌國際、鏈結全球」為願景，與英國國立西英格蘭大學策略聯盟簽約MOU，盼藉相關課程讓學生有世界觀的應用美術素養。
復興商工說明，這次簽約由西英格蘭大學駐台教務長陳祖豐博士（Peter Chen）促成，主要課程以學校藝術設計類相關特色課程客製化規畫，藉以提升同學未來國際視野與競爭能力。
復興商工校長王志誠指出，校內不少學生有出國規畫，學校也鼓勵在學期間能透過預科課程提升自我國際語言能力，並順利取得鑑定證書。預科課程能接觸相關領域知識，在學習履歷上有加分效果，幫有志出國升學的學生作好準備，培養具有世界觀的應用美術素養。
復興商工補充，西英格蘭大學為英國最大且最受歡迎的大學之一，有3萬多名學生、600多科系，並有5000多名國際學生，名列2021英國大學排名21名、2022泰晤士世界大學排名400名，也是藝術之都、聯合國命名電影之城，學校藝術與設計學院備受推崇和領先。
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