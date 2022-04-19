快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為疫後新生活留學做準備 復興商工與西英格蘭大學簽MOU

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北復興商工與英國國立西英格蘭大學策略聯盟簽約MOU，盼藉相關課程讓學生有世界觀的應用美術素養。圖／復興商工提供
新北復興商工與英國國立西英格蘭大學策略聯盟簽約MOU，盼藉相關課程讓學生有世界觀的應用美術素養。圖／復興商工提供

本土疫情持續發燒，不過現在世界多國及國內都走向後疫情時代新生活，為持續與國際接軌、提升學生多元文化與國際理解能力，新北復興商工以「接軌國際、鏈結全球」為願景，與英國國立西英格蘭大學策略聯盟簽約MOU，盼藉相關課程讓學生有世界觀的應用美術素養。

復興商工說明，這次簽約由西英格蘭大學駐台教務長陳祖豐博士（Peter Chen）促成，主要課程以學校藝術設計類相關特色課程客製化規畫，藉以提升同學未來國際視野與競爭能力。

復興商工校長王志誠指出，校內不少學生有出國規畫，學校也鼓勵在學期間能透過預科課程提升自我國際語言能力，並順利取得鑑定證書。預科課程能接觸相關領域知識，在學習履歷上有加分效果，幫有志出國升學的學生作好準備，培養具有世界觀的應用美術素養。

復興商工補充，西英格蘭大學為英國最大且最受歡迎的大學之一，有3萬多名學生、600多科系，並有5000多名國際學生，名列2021英國大學排名21名、2022泰晤士世界大學排名400名，也是藝術之都、聯合國命名電影之城，學校藝術與設計學院備受推崇和領先。

新北復興商工與英國國立西英格蘭大學策略聯盟簽約MOU，盼藉相關課程讓學生有世界觀的應用美術素養。圖／復興商工提供
新北復興商工與英國國立西英格蘭大學策略聯盟簽約MOU，盼藉相關課程讓學生有世界觀的應用美術素養。圖／復興商工提供

英國 疫情 升學

延伸閱讀

NBA／聘請經紀人報名選秀 小皮本告別大學籃球生涯

高雄與日本小田急電鐵簽MOU 推城市旅遊交通服務

綠色大學永續人才 USR為台灣未來加值

過半大學生改行！熱門科系可年領265萬元 社會科系砍半

相關新聞

1年培訓費約300萬元 苗栗縣扎根計畫留住優秀運動選手

苗栗縣一些優秀運動選手有楚材晉用現象，縣府啟動留縣培訓扎根計畫，發給代表參加特定賽事個人或團體選手，每人每月1000元至...

為疫後新生活留學做準備 復興商工與西英格蘭大學簽MOU

本土疫情持續發燒，不過現在世界多國及國內都走向後疫情時代新生活，為持續與國際接軌、提升學生多元文化與國際理解能力，新北復...

苦練16條懸絲傀儡偶戲 高雄3校奪全國學生傀儡偶戲特優

高雄市學生參加110學年度全國學生創意戲劇比賽，路竹區三埤國小、梓官國小與阿蓮國中在傳統傀儡偶戲比賽項目中奪下特懮。其中...

台北酷課雲直播複習會考 4月21日起提供講義還可重播

首屆108課綱國中會考即將登場，台北酷課雲邀請名師於111年4月21日至5月14日平日晚間與周末時間以線上直播方式開設重...

減少國中小排球員運動負擔 中市排委會捐逾30台鋁球車

台中國中小排球運動發展蓬勃，但礙於資源有限，學校多半使用提網、竹簍或塑膠籃等容器裝排球，收納、搬運不便，市議員周永鴻聯合...

疫情擴大！台南忠義國小確診學童增到4人 全校本周停課

台南市校園疫情延燒，忠義國小原有1名學生確診，曾到台東參加音樂比賽，經擴大篩檢後增加到4名學童確診，教育局長鄭新輝今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。