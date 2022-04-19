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減少國中小排球員運動負擔 中市排委會捐逾30台鋁球車

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中潭秀國中校長晏傳嫘表示，有了排球車的資源進駐，球員們的訓練會更流暢，彌補環境的一個缺憾，也節省很多時間。記者劉柏均／攝影
台中潭秀國中校長晏傳嫘表示，有了排球車的資源進駐，球員們的訓練會更流暢，彌補環境的一個缺憾，也節省很多時間。記者劉柏均／攝影

台中國中小排球運動發展蓬勃，但礙於資源有限，學校多半使用提網、竹簍或塑膠籃等容器裝排球，收納、搬運不便，市議員周永鴻聯合民間企業，斥資約40萬，捐贈逾30台鋁製排球車，給有需要排球資源的學校，減少球員不必要的運動傷害。

台中市排球委員會今早捐贈逾30座排球車，給10餘間校園，排球委員會主委周永鴻、總幹事卓枝全及麗晨輸送自動機械化設備董事長賴建宏，教育局長楊振昇及潭秀國中、大雅國中、神岡國小、大雅國小和東寶國小等部分受贈學校校長出席捐贈儀式。

此次捐贈的排球車由鋁材打造，重量輕且堅固，球高符合人體工學，亦考量球員收、取球的行為設計，讓球員能更專注於練習，減輕收納球等負擔。

市議員周永鴻提到，基層學生運動取得資源不易，但缺乏適合的訓練器材和設備會影響學生發展，經年累月下來更會影響成績表現；非常感謝麗晨機械董事長，同時擔任台中市排委會副主委賴建宏主導產品設計，也鼎力相助產品生產。

麗晨機械董事長賴建宏表示，為了讓台中的球隊有更完善的練習設備，因而投入心力開發這款排球車，就是希望熱愛排球的學生們更能投入排球、享受排球。

台中潭秀國中今年在全國國中排球聯賽，奪得男子組冠軍佳績，校長晏傳嫘表示，有了排球車的資源進駐，球員們的訓練會更流暢，彌補環境的一個缺憾，也節省很多時間；期待除了今年全國冠軍外，也讓孩子在這條路上更有規劃、更有未來性。

教育局長楊振昇表示，排球是台中市重要排球運動之一，過去有相當好的成績，今天排委會促成這般美事，讓球車對有排球發展學校，在訓練上有相當大的便利性。

周永鴻說，接下來會將排球車送到台中市發展排球運動的各校球隊，歡迎有意發展排球的各級學校向排委會申請，目前預計至少會捐贈30台排球車到各校，要讓球員們有更好的訓練體驗。

台中國中小排球運動發展蓬勃，但礙於資源有限，學校多半使用提網、竹簍等容器裝排球，收納、搬運不便，市議員周永鴻聯合民間企業，捐贈逾30台鋁製排球車，減少球員不必要的運動傷害。記者劉柏均／攝影
台中國中小排球運動發展蓬勃，但礙於資源有限，學校多半使用提網、竹簍等容器裝排球，收納、搬運不便，市議員周永鴻聯合民間企業，捐贈逾30台鋁製排球車，減少球員不必要的運動傷害。記者劉柏均／攝影
此次捐贈的排球車由鋁材打造，重量輕且堅固，球高符合人體工學，讓球員能更專注於練習，減輕收納球等負擔。記者劉柏均／攝影
此次捐贈的排球車由鋁材打造，重量輕且堅固，球高符合人體工學，讓球員能更專注於練習，減輕收納球等負擔。記者劉柏均／攝影

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