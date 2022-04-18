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幼兒園降低師生比有望 教育部短期擬推獎補助款誘因

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修正草案，全案包含行政院版共有34個版本。記者趙宥寧／攝影
立法院教育文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修正草案，全案包含行政院版共有34個版本。記者趙宥寧／攝影

少子化嚴峻，國中小生源少、教師多，師生比不斷下降，但幼兒園入園率不減反升，師生比41年來卻都維持在1比15。朝野立委今天有共識短期內利用獎補助款降低師生比，並要求教育部仍須提出逐年降低師生比的評估方案。教育部長潘文忠承諾，三個月內將討論出因應方案，「一定會比現在再往前」。

立法院教育文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修正草案，全案包含行政院版共有34個版本。朝野聚焦幼兒園師生比、公共化幼兒園量能，以及教保人員留任率等議題。也有立委提及兩歲幼兒專班不足，導致家長都把兩歲幼兒放在托嬰中心或保母家「延畢」，因此建議開放兩歲幼兒能混齡編班。

立委吳思瑤出示數據，表示現行幼教師、教保員新增師資已達標，降低師生比指日可待。她也提到，現行幼教師、教保員師資已見培育成效，但據教育部統計，108年起每年平均約5000人取得任教資格，實際任職人數卻僅有五成三，就任率明顯不如預期，也可見師資培育與實質晉用有落差。

潘文忠表示，現行公共化幼兒園供應量尚有不足，若要降低師生比，又要維持既有公共化教保的服務量，學校空間與教保服務人員人力恐怕不足。至於就任率，他坦言「薪資」仍是主要因素，因此現在推動公共化教保也強化薪資穩定，並將待遇提升，希望給教保人員合理報酬。

立委蘇巧慧則指出，托嬰中心兩歲以上兒童數比例逐年增，去年的「延畢」人數更是突破一萬人，顯見兩歲入園率非常低。她認為，除了攸關家長送園意願，主因仍是幼幼班數量不足，家長找不到地方送，因此建議開放混齡並同步降低師生比。

潘文忠表示，現階段已增加近4000個兩歲專班，接下來預計要再新設800班。不過他也提到，即便師生比1比8，部分家長仍認為孩子年紀小，還不想送去集體生活。

立法院今日共耗時8個小時詢答並逐條審查修正條文，朝野立委及教育部皆有共識比照衛福部對於托嬰中心的作法，短期內利用獎補助款降低幼兒園師生比。潘文忠也承諾，三個月內將與公私幼園所討論出因應方案，今年六月前也會修訂幼照法施行細則，讓滿三歲（二歲學齡童）得混齡編班，釋出更多兩歲專班名額。

國教署長彭富源也說，獎勵部分有待與地方政府協商盤點資源，另外在獎勵之外有無措施及空間的相關配套措施，仍需要時間構思。

幼兒園 潘文忠 教育部

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