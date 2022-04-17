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自主學習變調 學生被抓去做愛校服務、放牛吃草也不少

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱要求高中三年學生必須自主學習至少18節課，111年考招更有高達近九成大學校系指定參採自主學習成果。圖為自主學習示意圖。本報資料照片
新課綱要求高中三年學生必須自主學習至少18節課，111年考招更有高達近九成大學校系指定參採自主學習成果。圖為自主學習示意圖。本報資料照片

課綱要求高中三年學生必須自主學習至少18節課，111年考招更有高達近九成大學校系指定參採自主學習成果。卻有部分高中自主學習時段由導師主責，該時段卻常被借去補正課進度，甚至被要求做愛校、愛班服務。也有學生觀察，班上自主學習多在滑手機，考前則拿來溫書，幾乎是被「放牛吃草」。

打開新課綱高中生課表，高中課程每周多出2至3小時彈性學習時間，必須在高中三年內至少完成18節自主學習課程，學校可安排學生自主學習、選手培訓、充實補強教學及學校特色活動等。相關法規要求學校提供高一、高二完善自主學習空間，而高三因應升學，則可由學校安排學科補強教學。

本報卻接獲讀者投訴，有部分高中自主學習時間是由導師來主導，自主學習時段常被借去上課，甚至被導師要求去做愛校、愛班服務，還有不少學生為此「逃」去選修增廣補強課。也有開設增廣補強課的教師原以為能進行個案討論，沒想到選修人數眾多，也讓他戲稱「我接受難民」。

北部某社區高中高二生觀察也發現，由於學校未強迫學生擬定自主學習計畫，實際上也很少學生會主動進行。他也提到，自主學習課會安排科任老師坐鎮，不過台下學生多在滑手機，考前則會拿來溫書，幾乎是被「放牛吃草」。

不過全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳認為「放牛吃草」應是少數學校，他今年也有認教高三班級，他表示，多數高中都知道自主學習計畫對於申請大學相當重要，但自主學習面向、領域廣，往往由學生鎖定主題，教師配合指導，對高中教師來說其實也是「教學相長」。

實際上，也有學校將自主學習時間讓學生充分利用，比如台中市清水高中與鄰近大學合作，讓學生能在大學教授指導下，獨立完成各式研究或自主學習計畫；台北市成功高中也設計自主學習教材，由班級導師引導學生完成自主學習計畫，並於學期末進行成果發表。

教育部表示，學校應依課程計畫實施學生自主學習，學生若對學校實施方式有疑慮時，可即時向學校或學校主管機關反映，若查證屬實，會立即糾正學校及限期改善，並持續追蹤學校改善情形；國教署也會將該校列為重點輔導對象，並透過高中職優質化團隊提供諮詢輔導，確保學生學習權益。

自主學習 課綱 教育部

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