全國貓咪盃SCRATCH競賽 基隆2學生贏得國中動畫組第2名

今年全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽，因為新冠肺炎本土疫情擴散，改以線上平台連線競賽。基隆市推派12支隊伍參賽，信義國中學生作品分獲國中動畫組第2名、國中遊戲組佳作。安樂高中國中部和武崙國中學生分獲國中遊戲組、AI組佳作。

貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計競賽選手，要在3小時競賽時間內發揮創意，編寫動人的故事、有趣的遊戲流程或是訓練出最聰明快速的AI自走車，同時注意程式邏輯設計，以及競賽平台使用及存檔細節，今年共22縣市、260隊參賽。

教育處表示，基隆市12支代表隊來自信義國中、安樂高中國中部、武崙國中、建德國中、聖心國小、建德國小、武崙國小及正濱國小，4月15日齊聚基隆市長興國小線上參賽。教育處賽前曾舉辦集訓營，選手另利用時間積極練習迎戰

比賽成績今天揭繞，信義國中學生劉兆桐和鄭名玲贏得國中動畫組第2名，同校陳仲安、鄭靖玄榮獲國中遊戲組佳作。安樂高中國中部學生高若喜、周冠宇贏得國中遊戲組佳作。武崙國中學生張壬豪和許晏端、林顯至和黃瑞龍的作品，都獲國中AI組佳作佳績。