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拒絕同學被排擠 「減少不平等」獲幹部培力優勝

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
南強工商、崇光中學及莊敬高職學生幹部組成隊伍榮獲本次超級任務發表優勝第1名。圖／新北市教育局提供
南強工商、崇光中學及莊敬高職學生幹部組成隊伍榮獲本次超級任務發表優勝第1名。圖／新北市教育局提供

新北市去年底舉辦首屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，啟動校園超級任務競賽，為減少校園霸凌事件，南強、崇光及莊敬學生合組推動「減少不平等」，利用網路推播、填寫問卷，及校園宣講、原住民舞蹈活動，讓同學理解其重要性，進而成為本屆優勝隊伍。

為鼓勵各高中職青年幹部回到校園親身實踐永續發展任務，教育局今年持續辦理「校園超級任務成果發表暨第二屆學生幹部甄選」，期望帶起影響全校學生之正面楷模，並持續傳承永續精神。

「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」在凝聚青年幹部對於推動永續發展目標共識後，以對話共創與產出行動方案，並啟動「校園超級任務」，由青年幹部將倡議的超級任務帶回校園親身實踐，例如省電節能、垃圾不落地運動等。日前正式舉辦成果發表，並邀請專家評選，共選出優勝前三名及佳作數名。

獲得本次優勝第1名的隊伍由南強工商、崇光中學及莊敬高職學生幹部組成，推動主題為永續發展目標第10項「減少不平等」，他們利用網路推播、填寫問卷，破除刻板印象，在學校辦理宣講、原住民舞蹈活動，讓同學理解「減少不平等」的重要性。

組員南強工商學生邱耀樂表示，起心動念是因為生活上遇到原住民及新住民的同學，常會被其他同儕歧視並以不雅的綽號取笑，全組為此與身邊原住民、新住民朋友進行深度訪談，深入了解他們的文化，理解包容彼此的不同與相似之處。

邱耀樂也透過網路影響力，分享這次參賽經驗以及所學，未來組員將持續以實際行動，邀請相關講師座談，期望讓大家理解「減少不平等」。

為建立新北市高中職Good Young青年人才庫，傳承寶貴的學習經驗，教育局當日也辦理優秀學生幹部甄選，共選出17位學生幹部，共同籌備第二屆的畢聯會學生培力營，同時也負起擔任小隊輔導員的重責大任。

明德高中學生林薏玟表示「活動中學習很多溝通協調、團隊合作的能力。希望自己可以累積更多的經驗，傳承給下一屆。」新莊高中學生江怡靜說，「入選幹部後已開始期待未來能引導下屆學弟妹完成提案，希望能幫助社會上更多人。」

新北市政府教育局長張明文表示，新北市辦理系列校園青年活動，引領學生學會自主發現問題、並運用知識轉化為創造力來解決問題，此外也能注重永續環境議題，投入實踐。將持續推出創新高中職學生活動，幫助青年學生具備國際視野，發展多元能力。

新北市教育局今年辦理「校園超級任務成果發表暨第二屆學生幹部甄選」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今年辦理「校園超級任務成果發表暨第二屆學生幹部甄選」。圖／新北市教育局提供

青年 原住民

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