拒絕同學被排擠 「減少不平等」獲幹部培力優勝

新北市去年底舉辦首屆「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，啟動校園超級任務競賽，為減少校園霸凌事件，南強、崇光及莊敬學生合組推動「減少不平等」，利用網路推播、填寫問卷，及校園宣講、原住民舞蹈活動，讓同學理解其重要性，進而成為本屆優勝隊伍。

為鼓勵各高中職青年幹部回到校園親身實踐永續發展任務，教育局今年持續辦理「校園超級任務成果發表暨第二屆學生幹部甄選」，期望帶起影響全校學生之正面楷模，並持續傳承永續精神。

「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」在凝聚青年幹部對於推動永續發展目標共識後，以對話共創與產出行動方案，並啟動「校園超級任務」，由青年幹部將倡議的超級任務帶回校園親身實踐，例如省電節能、垃圾不落地運動等。日前正式舉辦成果發表，並邀請專家評選，共選出優勝前三名及佳作數名。

獲得本次優勝第1名的隊伍由南強工商、崇光中學及莊敬高職學生幹部組成，推動主題為永續發展目標第10項「減少不平等」，他們利用網路推播、填寫問卷，破除刻板印象，在學校辦理宣講、原住民舞蹈活動，讓同學理解「減少不平等」的重要性。

組員南強工商學生邱耀樂表示，起心動念是因為生活上遇到原住民及新住民的同學，常會被其他同儕歧視並以不雅的綽號取笑，全組為此與身邊原住民、新住民朋友進行深度訪談，深入了解他們的文化，理解包容彼此的不同與相似之處。

邱耀樂也透過網路影響力，分享這次參賽經驗以及所學，未來組員將持續以實際行動，邀請相關講師座談，期望讓大家理解「減少不平等」。

為建立新北市高中職Good Young青年人才庫，傳承寶貴的學習經驗，教育局當日也辦理優秀學生幹部甄選，共選出17位學生幹部，共同籌備第二屆的畢聯會學生培力營，同時也負起擔任小隊輔導員的重責大任。

明德高中學生林薏玟表示「活動中學習很多溝通協調、團隊合作的能力。希望自己可以累積更多的經驗，傳承給下一屆。」新莊高中學生江怡靜說，「入選幹部後已開始期待未來能引導下屆學弟妹完成提案，希望能幫助社會上更多人。」