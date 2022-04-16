聽新聞
test
0:00 / 0:00

發展學校輔導系統 新北廣徵90名老師

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市資深校長帶專輔教師到學校參訪交流，提供行政經驗。圖／新北市教育局提供
新北市資深校長帶專輔教師到學校參訪交流，提供行政經驗。圖／新北市教育局提供

新北市發展學校輔導系統已10年，設置專任輔導教師督導制度，包含專業、行政、同儕及個別督導，還有職前與在職訓練，透過多方面的輔導增能，給專輔老師強大後盾。今年新北市預計廣徵國中、國小共約90名正式專任輔導教師，加入新北學校輔導系統補充新血。

教育局長張明文表示，新北市從師資甄選、培育、增能各方面選拔並培育人才，提供學生優質輔導資源。輔導教師身為學校裡唯一心理專業人員，其角色與功能相當重要，因此新北市廣邀心理師、醫師、學者及資深校長、老師等，打造輔導老師支持系統。包含每月1次專業指導、資深校長行政諮詢，及不定期資深輔導老師帶領同儕討論及到校個別協助，持續為各校專任輔導老師增能、指導個案輔導，並協助解決工作困境。

達觀國中小專任輔導教師馬駿紘表示，面對複雜個案難免焦慮，但資深校長則能引導我更深地運用輔導專業服務個案，也能更廣地從行政面思考與各處室合作。秀朗國小專輔教師林婉婷則表示，新北市輔導老師有明確的工作職掌和督導資源，就像是有人手把手帶著你去熟悉校園工作、陪伴你一同克服困境。

教育局表示，因為輔導老師持續不斷的付出，改變了很多孩子的一生，也帶給許多家庭溫暖。教育局將持續提供輔導老師多面向支持，有意擔任輔導老師者可參與新北市國中小教師甄選。

111學年度國中小教師甄選簡章網址：https://career.ntpc.edu.tw/

教育局

延伸閱讀

一家六口確診卻無藥遭批 新北衛生局強硬回擊

破千例不公布足跡 新北民怨炸鍋「不納稅了」

新北制定寵物買賣定型契約 店家應提供免糾紛

影／被死神盯上的男人 新北市新莊分隊救護員兩次救回他

相關新聞

北高傳幼師不當管教 幼童怕上學

新北市一名幼稚園學童畏懼老師打人，哭鬧不敢上學，家長偷藏錄音筆揭發老師不當管教，市長侯友宜聽了直呼心疼，要求調查嚴懲；高...

讓全國看見 火旁龍編入國小教科書

頭份市永貞國小主任彭仁星創作苗栗火旁龍的故事，今年被編入南一書局國小4年級下學期國語第一課，讓全國都看見苗栗客家獨特文化...

上正課、愛校服務 自主學習變調還有高中生指多在滑手機 像是「放牛吃草」 教部：屬實列重點輔導

新課綱要求高中生必須自主學習至少十八節課，今年首屆新課綱大學考招更有高達近九成校系指定學習歷程檔案中要參採多元學習成果。...

自主學習變調 學生被抓去做愛校服務、放牛吃草也不少

新課綱要求高中三年學生必須自主學習至少18節課，111年考招更有高達近九成大學校系指定參採自主學習成果。卻有部分高中自主...

網提案確診校即遠距教學破附議門檻 教育部初步回應了

校園疫情延燒，有民眾在公共政策平台提案，希望能讓學校自行評估遠距教學的規範，且對於已有確診個案的學校，採取全校遠距授課的...

全國貓咪盃SCRATCH競賽 基隆2學生贏得國中動畫組第2名

今年全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽，因為新冠肺炎本土疫情擴散，改以線上平台連線競賽。基隆市推派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。