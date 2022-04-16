發展學校輔導系統 新北廣徵90名老師

新北市發展學校輔導系統已10年，設置專任輔導教師督導制度，包含專業、行政、同儕及個別督導，還有職前與在職訓練，透過多方面的輔導增能，給專輔老師強大後盾。今年新北市預計廣徵國中、國小共約90名正式專任輔導教師，加入新北學校輔導系統補充新血。

教育局長張明文表示，新北市從師資甄選、培育、增能各方面選拔並培育人才，提供學生優質輔導資源。輔導教師身為學校裡唯一心理專業人員，其角色與功能相當重要，因此新北市廣邀心理師、醫師、學者及資深校長、老師等，打造輔導老師支持系統。包含每月1次專業指導、資深校長行政諮詢，及不定期資深輔導老師帶領同儕討論及到校個別協助，持續為各校專任輔導老師增能、指導個案輔導，並協助解決工作困境。

達觀國中小專任輔導教師馬駿紘表示，面對複雜個案難免焦慮，但資深校長則能引導我更深地運用輔導專業服務個案，也能更廣地從行政面思考與各處室合作。秀朗國小專輔教師林婉婷則表示，新北市輔導老師有明確的工作職掌和督導資源，就像是有人手把手帶著你去熟悉校園工作、陪伴你一同克服困境。

教育局表示，因為輔導老師持續不斷的付出，改變了很多孩子的一生，也帶給許多家庭溫暖。教育局將持續提供輔導老師多面向支持，有意擔任輔導老師者可參與新北市國中小教師甄選。

111學年度國中小教師甄選簡章網址：https://career.ntpc.edu.tw/