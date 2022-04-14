國中會考5月21、22日登場 准考證4月15日寄發

甫放榜的繁星計畫，台大電機錄取分數首度超越醫科，薪資待遇成話題，追究這項轉變的原因，與科技業近年薪資成長幅度大有關，不少社會新鮮人也趨之若鶩。今年四月，晶圓代工大廠台積電將例行調薪，已傳出調幅8%，高於往年的3%至5%水準，董事長劉德音也表示，今年調幅會讓「大家（指台積電員工）都會很開心。」 台積電調薪對科技產業有指標作用，衝擊的不只是產業面，為了攬才、留才，勢必也對提供人才的校園產生牽引效果，不少產學合作佳的公私立科大註冊率提高，也有私校今年霸氣為教職員調薪，將多年來與國立大學的差距一次趕上，台積電的調薪還會帶來什麼餘波效應？

2022-04-14 16:45