國中會考5月21、22日登場 准考證4月15日寄發
今年國中教育會考將於5月21、22日舉行，4月15日將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生，將由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。
教育部及全國試務會今天提醒考生，請考生務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月18、19日提出勘誤需求，集體報名考生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。若毀損或遺失准考證，考生可於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向考場試務中心申請補發。
全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請及項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例，可至國中教育會考網站，參閱「應考服務」相關內容。
教育部指出，國中教育會考係依據國民小學及國民中學學生成績評量準則辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，因此全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。
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