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全國語文競賽金門勇奪3特優 楊鎮浯特別接見嘉許

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯頒獎表揚，榮獲閩南語情境式演說國小學生組特優的許芯綾，並與指導老師、中正國小校長蔡雪芳等人合影。圖／縣府教育處提供
金門縣長楊鎮浯頒獎表揚，榮獲閩南語情境式演說國小學生組特優的許芯綾，並與指導老師、中正國小校長蔡雪芳等人合影。圖／縣府教育處提供

110年全國語文競賽於去年12月25日至26日，在桃園市舉行，金門縣也派出29位選手組隊參賽，最終獲得3項特優、14項優等及11項甲等，但當時因為疫情嚴峻，教育部取消頒獎典禮，金門縣長楊鎮浯昨特別接見表揚，並頒發相關獎項。

楊鎮浯昨在教育處長黃雅芬陪同下，親自接見各獲獎者，除了代頒教育部獎座，也感謝2名指導老師為語文教育努力，分別是閩南語情境式演說國小學生組—中正國小許芯綾（指導老師—許凱凌）、國語朗讀國中學生組—金湖國中林宜靜（指導老師—陳麗文）、閩南語朗讀社會組—金湖國小黃慧玲老師。包括金湖國中校長謝志偉、中正國小校長蔡雪芳及獲獎學生家長等在場觀禮。

楊鎮浯表示，看到老師和學生在課業、課務之餘付出心力辛勤練習，努力不懈，為金門爭光，實在讓人感動，尤其閩南語情境式演說及閩南語朗讀，都是金門縣第一次參賽的項目，獲得特優實屬不易，這也讓金門閩南語在全國賽舞臺上發光發熱。

榮獲閩南語情境式演說國小學生組特優的許芯綾說，她覺得這項比賽最難的地方在於寫作，要在有限時間內，充分了解圖片的意思，並將想法帶入相符的詞語及諺語，將故事完整的演說出來；許芯綾透露，一開始她對比賽非常排斥，但在許凱凌老師和父母不斷鼓勵，她才接受每天的魔鬼訓練，慶幸自己有堅持下來，才能如願在全縣賽拿到冠軍，接續在全國賽拿下特優，感覺所有努力都值得了。

第一次參加全國語文競賽閩南語朗讀，就榮獲社會組特優的黃慧玲說，當初接觸閩南語教學，是在當時湖小林賜福主任鼓勵下，由英語轉戰閩南語教學，積極參加教育處舉辦的每場閩南語研習，並通過一次次閩南語認證考試，累積不少比賽心得。

黃慧玲表示，回顧比賽時，看到來自各縣的參賽選手都表現優異，內心緊張，臨上台時，用自然流利的金門腔閩南語呈現給評審委員，幸運的得到「特優」殊榮，為金門縣代表隊爭光，相當欣喜。她說，得獎是一種肯定，也感到很幸運，往後將持續把自己所學，致力於金門閩南語教學。

金門縣長楊鎮浯昨在教育處長黃雅芬陪同下，親自接見全國國語文競賽的各獲獎者，並代頒獎座。圖／縣府教育處提供
金門縣長楊鎮浯昨在教育處長黃雅芬陪同下，親自接見全國國語文競賽的各獲獎者，並代頒獎座。圖／縣府教育處提供
金門縣長楊鎮浯昨接見閩南語朗讀社會組—金湖國小黃慧玲老師，並代頒獎座。圖／縣府教育處提供
金門縣長楊鎮浯昨接見閩南語朗讀社會組—金湖國小黃慧玲老師，並代頒獎座。圖／縣府教育處提供

閩南語 金門 楊鎮浯

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