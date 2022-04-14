台東疫情擴大昨深夜新增3確診 多校停止實體上課

聯合報 / 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導
台東縣疫情擴大，昨天深夜新增3名確診者，縣府立即宣布多所學校停止實體課程。示意圖／報系資料照片
台東縣疫情擴大，昨天深夜新增3名確診者，縣府立即宣布多所學校停止實體課程。示意圖／報系資料照片

台東疫情擴大，昨晚新增3名確診者，縣府因應疫情變化，宣布14日起成功國小、三民國小，及豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園暫停實體課程兩天，另新港國中、成功商水及台東特教學校，三校都有部分班級受影響停課。

台東縣政府表示，成功國小(共12班)、三民國小(共6班)，全校有三分之一班級因學生與確診者有密切接觸，學生被匡列居家隔離，從14日起，全校暫時停止實體課程2天；豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園，同樣有學生因家人確診匡列居隔，14日起幼兒園全園暫時停止實體課程二天。

新港國中、成功商水及台東特教學校被匡列學生的班級，暫時停止實體課程二天（新港國中停3班、成功商水停1班、台東特教學校停1班）。相關確診人數及詳細足跡，衛生局刻正調查中，14日將一併公告。

台東縣政府教育處表示，本土確診案例近日屢創新高，為因應疫情變化，台東縣即日起至5月13日止，國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。

此外，縣府將依照教育部修正發佈「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」，作為停課依據，即師生與確診者有密切接觸的班級，暫停實體授課1至3天，篩檢結果該班密切接觸者陰性則回復上課，陽性確診則回到確診個案程序處理；學校有三分之一班級或10班以上，班級師生為確診或密切接觸者，則該校暫停實體課程，至密切接觸者篩檢全為陰性。

教育處表示，因12歲以下學童尚未施打疫苗，為守護孩子健康，並讓父母放心，台東國小及幼兒園4月13日起至5月13日止，暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動，運動會都延期、不開放校園，校外人士入校洽公必須附2劑證明，或提供3日內快篩、檢測證明。

台東 幼兒園 疫情

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