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苗縣再增2例確診 小學生染疫班級與補習班停課十天

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局晚間又公布新增2例確診，個案為頭份市41歲婦人和7歲女兒。聯合報系資料照
苗栗縣衛生局晚間又公布新增2例確診，個案為頭份市41歲婦人和7歲女兒。聯合報系資料照

苗栗縣政府晚間公布縣內又新增2名確診個案，是居住頭份市的一對母女，她們一家四口在清明連曾北上探親而有接觸史，自購居家篩檢試劑採驗，進而在檢驗出確診。

苗栗縣衛生局指出，今天下午5點由為恭醫院通知2例確診，一例為居住頭份市41歲女性41歲（案號未出；Ct值23.2），個案居住新北市的婆婆今天確診，但一家四口在4月4至5日曾北上探親而有接觸史，因此自購居家篩檢試劑採驗。

個案採檢快篩為陽性， 她的先生、兒子、女兒都是陰性，個案通報衛生單位後，衛生局依風險評估安排她案及同住家人至醫院PCR採檢，篩檢後確認她及7歲女兒（案號未出；Ct值29.8）PCR陽性確診，已於醫院收治，她的先生和兒子PCR採檢仍為陰性，返家居隔。

經疫調，確診的7歲女童就讀頭份某國小一年級，且有參加課後安親班，個案的兒子就讀同校四年級，已緊急通知教育單位協助造冊及通知師生、家長在今晚到為恭醫院PCR採檢，全案啟動疫調匡列採檢隔離中。

教育處表示，這次新增確診學生為頭份市的國小學生，曾到補習班補習，由教育處通知相關學童及家長至為恭醫院進行PCR採檢，目前人數仍在統計中。校園防疫部分，除啟動通知篩檢外，依教育部新公布的疫情暫停實體課程實施標準，本案有1名學童確診，班級和補習班依規定暫停實體課程10天，4月25日恢復實體課程。

確診女童的哥哥就讀班級也採取預防性停課，配合衛生單位疫調採檢，視篩檢結果再恢復實體課程；其餘校園的接觸者（社團活動、跑班）也暫停實體課程1至3天，等待疫調篩檢結果，如果不是密切接觸者將恢復實體上課。此外，也請該校及補習班密切關切師生健康狀況，後續加強校園環境消毒及體溫測量、落實配戴口罩、保持社交安全距離、使用午餐隔板，也必須暫停各項大型活動，如班際、社團活動、運動會等，並取消跑班方式授課。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣內已有5名10歲以下嬰幼童染疫，但12歲以下孩童都未接種新冠疫苗，呼籲家中有12歲以下兒童的的民眾，務必完成3劑疫苗施打，以保護家中幼童。

新冠肺炎 COVID-19

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