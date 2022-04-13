全國確診學生再添77例 18縣市、311所校園因疫停課

新冠疫情延燒進校園，教育部今晚公布最新統計，截至今日下午三時，全國共有18個縣市、311所園校採全校或部分班級停課，較昨日新增37所；目前全國確診學生累計2254例，較昨日新增77例，其中本土病例1602例、境外移入個案652例。

教育部統計，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至4月13日下午3時止，新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、311所園校(含幼兒園51所、國小123校、國中41校、高級中等學校51校、大專校院45校)，採全校或部分班級停課(含線上教學)。

全國學生確診病例達2254例，較昨日新增77例。根據教育部統計，自去年4月20日至今年4月13日下午5時30分，全國確診學生累計達2254人（較昨日增77例），其中本土1602例（較昨日新增75例），境外652例（較昨日新增2例）。

若從各教育階段來看，大專校院合計1026例（本土427例、境外599例）、高中290例（本土247例、境外43例）、國中201例（本土200例、境外1例）、國小540例（本土533例、境外7例）、幼兒園197例（本土195例、境外2例）。