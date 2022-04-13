全國語文競賽南市45人特優 字音字形大滿貫

台南市師生參加今年全國語文競賽，共有45人獲特優、70人優等、26人甲等，得獎率超過9成5，今天下午舉行頒獎典禮，教育局表示，國語及閩南語字音字形為南市強項，囊括各組特優。

市長黃偉哲表示，為支持師生爭取佳績，教育局在選拔出代表隊後即安排8周集訓，能獲獎都是平時努力與賽前集訓的成果，也感謝指導老師能持續耕耘培育基層選手，齊心為語文教育努力，傳承語文傳達與演繹之美。

教育局副局長王崑源指出，全國語文競賽項目繁多，在歷經分區預賽、決賽競爭後，選出代表隊選手147人，其中141人獲得全國賽佳績，得獎比率超過9成5，最特別的是在國語、閩南語字音字形項目，包辦國小、國中、高中及社會組特優，名符其實的大滿貫。

靜態文場項目部分共19人獲得特優，其中字音字形項目15人，包含國語6人、閩南語共7人、客語2人，另寫字1人、作文3人。動態項目有26人獲得特優，其中演說項目12人，包含國語5人、閩南語2人、客語2人、原住民族語3人，朗讀有14人包括國語3人、閩南語3人、客語1人、原住民族語7人。

教育局表示，今年新增情境式演說，不同於過去先行公告演說題目，而是現場抽圖片題目、即席準備，考驗臨場發揮及對母語的熟稔度，南市有6人特優，顯見平日語文教育扎根有成。