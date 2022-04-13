大學協進會爭取開辦第三學期 教育部初步同意將訂規範

教育部於今天（4/13）邀集國內四個大專校院協進會，召開「有關增列第三學期研商事宜會議」。大學端建議，希望教育部放寬大學法施行細則第23條，一學分需授滿18小時的規定，經由鬆綁學期週數讓大學彈性辦學。與會大學透露，教育部希望讓各大學提報後審議。教育部也表示，將擬定相關實施規範並以試點方式逐步推動。

教育部今天召開「有關增列第三學期研商事宜會議」，一名國立大學與會教務長表示，教育部希望將第三學期視為「彈性學期」，希望透過引進業師鼓勵學生實習，若學校願意辦理，教育部將評估給予相關補助但尚未擬定細節。學校也希望放寬學期時間規定，突破過去半年為一學期，改四個月為一學期，會更方便推動彈性學制，國立大學多樂觀其成。

私立科大協進會理事長、龍華科大校長葛自祥則表示，會中也有大學提議，希望能將現在現行1學分需授課18小時限制，放寬至16小時左右，或者將每學期18週課程調整至16週，搭配暑假時間將更能彈性利用。

但相較國立大學樂觀，葛自祥說，私立科大協進會多數學校不贊成學期異動，主因為技專校院大三升大四暑假多安排學生實習，且實習會延伸至大四上甚至下學期，是技專校院行之有年的作法，如果變成單純的三個月暑假時期，企業端則不見得歡迎，「才剛培訓好就要離開了。」之後企業會不會不願提供好機會，學生也可能沒辦法深入實習。

葛自祥也說，技專校院中也有部分科系可以運用暑假提早開課，讓學生提早三年半畢業，只能說高教和技職體系不同，不見得一體通用。

私立大學協進會則表示，是否設立彈性學期，教育部持開放態度讓各校研議，但都希望教育部訂出原則和相關指引。國立大學校院協會則表示，因為會員意見分歧，協會暫無意見。

教育部則回應，與會學校及協進會代表表示，目前大學暑期安排暑修課程已可達到第三學期推動目的，故建議教育部放寬大學法施行細則第23條，授滿18小時認定為1學分的規定；經由鬆綁學期週數賦予大學辦學彈性，讓有意願參與暑修的學生，有更完整的課程參與。教育部將在不影響辦學品質及師生權益下擬定相關實施規範，並以試點方式逐步推動。