快訊

「小K」回鍋長榮集團？傳張國煒將接立榮董座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學協進會爭取開辦第三學期 教育部初步同意將訂規範

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部希望增列第三學期，將其視為「彈性學期」。示意圖／記者鄭惠仁攝影
教育部希望增列第三學期，將其視為「彈性學期」。示意圖／記者鄭惠仁攝影

教育部於今天（4/13）邀集國內四個大專校院協進會，召開「有關增列第三學期研商事宜會議」。大學端建議，希望教育部放寬大學法施行細則第23條，一學分需授滿18小時的規定，經由鬆綁學期週數讓大學彈性辦學。與會大學透露，教育部希望讓各大學提報後審議。教育部也表示，將擬定相關實施規範並以試點方式逐步推動。

教育部今天召開「有關增列第三學期研商事宜會議」，一名國立大學與會教務長表示，教育部希望將第三學期視為「彈性學期」，希望透過引進業師鼓勵學生實習，若學校願意辦理，教育部將評估給予相關補助但尚未擬定細節。學校也希望放寬學期時間規定，突破過去半年為一學期，改四個月為一學期，會更方便推動彈性學制，國立大學多樂觀其成。

私立科大協進會理事長、龍華科大校長葛自祥則表示，會中也有大學提議，希望能將現在現行1學分需授課18小時限制，放寬至16小時左右，或者將每學期18週課程調整至16週，搭配暑假時間將更能彈性利用。

但相較國立大學樂觀，葛自祥說，私立科大協進會多數學校不贊成學期異動，主因為技專校院大三升大四暑假多安排學生實習，且實習會延伸至大四上甚至下學期，是技專校院行之有年的作法，如果變成單純的三個月暑假時期，企業端則不見得歡迎，「才剛培訓好就要離開了。」之後企業會不會不願提供好機會，學生也可能沒辦法深入實習。

葛自祥也說，技專校院中也有部分科系可以運用暑假提早開課，讓學生提早三年半畢業，只能說高教和技職體系不同，不見得一體通用。

私立大學協進會則表示，是否設立彈性學期，教育部持開放態度讓各校研議，但都希望教育部訂出原則和相關指引。國立大學校院協會則表示，因為會員意見分歧，協會暫無意見。

教育部則回應，與會學校及協進會代表表示，目前大學暑期安排暑修課程已可達到第三學期推動目的，故建議教育部放寬大學法施行細則第23條，授滿18小時認定為1學分的規定；經由鬆綁學期週數賦予大學辦學彈性，讓有意願參與暑修的學生，有更完整的課程參與。教育部將在不影響辦學品質及師生權益下擬定相關實施規範，並以試點方式逐步推動。

教育部 實習 科系

延伸閱讀

竹縣停課防疫依教育部標準 高風險則專案處理

中央地方停課標準不衝突 家長都可請防疫照顧假

憶大學灌籃禁令 飛人始祖J博士稱意外「因禍得福」

中央停課規定苗縣全力配合 但會「邊走邊看」滾動檢討

相關新聞

大學協進會爭取開辦第三學期 教育部初步同意將訂規範

教育部於今天（4/13）邀集國內四個大專校院協進會，召開「有關增列第三學期研商事宜會議」。大學端建議，希望教育部放寬大學...

北市私幼每學期補助13660元 中央8月再加碼5千元

台北市長柯文哲2018年推「一生六六大順」補助幼童就讀幼兒園的政策，每人每學期補助1萬3660元，原先預計在幼兒園公共化...

他曾差點遭退學 大三下決心每天讀書6小時考上律師

國立高雄大學財經法律學系碩士生、排灣族謝懷寬從幼兒園中班開始接觸跆拳道，人生將近10年時光都泡在道館裡，但在國三時轉換跑...

生憂疫情不下水卻被嗆「偷懶」 青民協籲訂校園活動指引

教育部昨天公布新版停課標準，不過未聚焦校園活動。台灣青年民主協會指出，多所學校黑特版掀起取消游泳課的爭論，甚至有學生在校...

校校會限電？王美花指非外界所言的限電措施

民進黨政府力推「班班有冷氣」政策，遭質疑變成「校校會限電」，經濟部長王美花上午在立法院表示，針對台電推出「校園空調自動需...

班班有冷氣為自願選擇方案 國小校長：應各校自由選擇

台電強調班班有冷氣智慧管理(EMS) 為「自願選擇方案」絕非限電，台中市沙鹿區北勢國小校長王慶祥今天表示，學校班班有冷氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。