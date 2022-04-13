生憂疫情不下水卻被嗆「偷懶」青民協籲訂校園活動指引

教育部昨天公布新版停課標準，不過未聚焦校園活動。台灣青年民主協會指出，多所學校黑特版掀起取消游泳課的爭論，甚至有學生在校內班代大會提案希望不要上游泳課，卻被老師回嗆「不要想偷懶」。另一方面，現階段也進入學生社團成果發表及各式活動的旺季，若學校單方面暫停活動恐衍生師生衝突，建議教育部也應針對學生活動及游泳課等，訂出相關指引及風險分險。

目前上不上游泳課，以及學生社團、班際活動等是否辦理，多由學校單方面決定。不過青民協指出，台中一中於三月下旬時請各班康樂股長調查各班同學參與游泳課意願，全校無意願參與游泳課的人數達七成。因此，經體育委員會決議「本學期游泳課程暫停實施」，對於少數想游泳的同學，泳池也開放特定時段，在遵照防疫規定下，開放全校師生使用。

對比台中一中交由學生民調、體育委員會決議，仍有多所學校目前仍照常上游泳課，據青民協統計，包含竹北高中、新化高中、嘉義高中、鳳山高中、家齊高中、台南二中、彰化女中、桃園陽明高中等，都需照常上游泳課。但部分學生、家長認為游泳課不會戴口罩，且共用淋浴間，吹風機也每班都用，且游泳池的水也容易成為病毒傳播的媒介。

台南二中學生也在臉書黑特版激烈討論「游泳課上不上」，據青民協轉述，經台南二中學生會確認，現階段游泳課仍照常進行，學校也強調「遵照中央防疫指示」，同樣在符合防疫規範的前提，中一中游泳課喊停、南二中卻照常進行。

台南二中學生會長梁朝勛認為，希望教育部可以比照去年儘速擬定，針對游泳課、學生活動等明確的防疫指引函文各校，讓校方和學生間的溝通更為通順。

青民協認為，目前教育部僅針對停課與否進行規範相當不足，近期也是學生社團成果發表及各式活動的旺季，學校單方面喊停活動，可能造成相當大的師生衝突，建議教育部也應針對學生活動及游泳課等，訂出相關指引及風險分險。

青民協也提到，相關規範需包括在什麼前提下活動、游泳課需要暫停辦理，尤其許多學校全面性喊停學生社團活動，已引發學生相當大的反彈，指揮中心也應針對校園內的防疫政策有更明確的說明，避免產生校外大型演唱會可以繼續辦、學生社團成發卻被要求停辦的情形。