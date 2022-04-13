3雲林之子繁星拚上台、交大 他們都說這點很重要

雲林正心中學張詠瑄對自我要求高，讀書不需要父母「盯場」，妥適安排自己的讀書節奏，透過繁星計畫考上台大化工系；斗六高中曾柏揚、謝孟筑國中時期成績就很優秀，選擇在地就學，各自靠自己的讀書心法，考上交大生物科技系、台大醫學檢驗暨生物技術學系；3人都認為「複習很重要」，對接下來的求學之路充滿期待。

張詠瑄說，國中時期父母多少會關心讀書狀況，不過上了高中完全放手讓她「自己來」，因國中會考考得好，高中後用更高標準要求自己，雖然校排保持1％，但也曾小考不及格而難過，但後來學會「不要看分數，只看錯的地方」，衡量究竟是題目太難或是自己沒有讀透，「對症下藥」精進自我。

曾柏揚說，知道自己大考較易緊張，遇到難題會「自己嚇自己」，想太多反而掌握不住機會，因此高中靠小考練筆、模擬考適應臨場感，學會穩定心情，經繁星計畫考上理想校系。