3雲林之子繁星拚上台、交大 他們都說這點很重要
雲林正心中學張詠瑄對自我要求高，讀書不需要父母「盯場」，妥適安排自己的讀書節奏，透過繁星計畫考上台大化工系；斗六高中曾柏揚、謝孟筑國中時期成績就很優秀，選擇在地就學，各自靠自己的讀書心法，考上交大生物科技系、台大醫學檢驗暨生物技術學系；3人都認為「複習很重要」，對接下來的求學之路充滿期待。
張詠瑄說，國中時期父母多少會關心讀書狀況，不過上了高中完全放手讓她「自己來」，因國中會考考得好，高中後用更高標準要求自己，雖然校排保持1％，但也曾小考不及格而難過，但後來學會「不要看分數，只看錯的地方」，衡量究竟是題目太難或是自己沒有讀透，「對症下藥」精進自我。
曾柏揚說，知道自己大考較易緊張，遇到難題會「自己嚇自己」，想太多反而掌握不住機會，因此高中靠小考練筆、模擬考適應臨場感，學會穩定心情，經繁星計畫考上理想校系。
謝孟筑高中成績也保持在校排前25名，她說自己其實是容易緊張的人，但因知道哪裡不足，透過聽音樂放鬆，輔助集中精神念書，成效很好，「找到自己適合的方法很重要」，且強調「今日事，今日畢」雖老生常談，但很受用，除能馬上消弭難解的問題，也有多餘休閒時間能運用。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言