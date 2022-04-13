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放寬停課標準家長老師大反彈 痛批潘文忠臉書標語虛偽

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
教育部長潘文忠宣布放寬停課標準，但12歲以下學童未施打疫苗，引發家長老師大反彈，潘文忠臉書標語「教育，要陪每一個台灣的小孩安心長大」，更讓家長覺得諷刺。圖／取自潘文忠臉書
教育部長潘文忠宣布放寬停課標準，但12歲以下學童未施打疫苗，引發家長老師大反彈，潘文忠臉書標語「教育，要陪每一個台灣的小孩安心長大」，更讓家長覺得諷刺。圖／取自潘文忠臉書

新冠疫情大爆發，全台超過200多所學校停課教育部宣布「放寬」停課標準，引來家長老師質疑，12歲以下兒童並無疫苗可打，教育部為配合「新台灣模式」竟放寬停課標準，讓兒童深陷染疫風險，部長潘文忠臉書標語「教育，要陪每一個台灣的小孩安心長大」，更讓家長嘲諷「虛偽，根本不管孩子死活」。

教育部宣布將放寬停課標準，全校三分之一班級或超過10班以上出現確診個案，且為密切接觸者，才需實施全校暫停實體課程，教職員自我健康監測。

但因新冠疫苗核准適用年齡需至少年滿12歲，大多數國小學童一劑未打，讓許多家長擔憂，教育部未經詳細研究，隨便放寬標準，讓未打疫苗學童深陷染疫風險，痛批潘文忠決定不夠嚴謹、不少家長更到潘文忠臉書留言，「不知道這樣的政策是防疫、還是染疫？」要求重訂國小停課標準。

南投縣議員張嘉哲說，中央訂定的政策正確與否，最終受影響的卻是孩子，大人打了三劑成了無症狀感染者，但身上還是有病毒，就會傳染給孩子，孩子之間傳播速度又更快，家長能不憂心？

一名老師說，看到潘文忠臉書標語還寫著「教育，要陪每一個台灣的小孩安心長大」，她只想問部長「請問12歲以下兒童的疫苗覆蓋率是多少？」就算孩童中重症機率低，但分母增加、分子一定也會增加，這樣的共存模式也進展太快了吧，不害怕醫療體系會癱瘓嗎？身為老師、身為母親，她要求教育部重新訂定國小和幼兒園的停課標準。

停課 教育部 新冠疫苗

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