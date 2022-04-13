教育部鬆綁停課標準 大學認為有這兩個問題要解決

新冠疫情燒進校園，全國累積200多所學校停課。教育部長潘文忠昨宣布放寬學校停課標準，並公布修正過的校園防疫指引。各大學對於教育部鬆綁停課標準多表支持，但認為因應下一波疫情高峰，教育部必須協助大學準備快篩試劑與學生居家隔離所需的宿舍空間。此外，大學跨領域課程多，計算「三分之一以上科、系、所之班組暫停實體課程」的標準也需滾動式調整。

文化大學教務長方元沂指出，這波疫情處於「清零」和「與病毒共存」的過渡期，確診人數恐將大幅度成長，需要大量快篩試劑。需要居家隔離的學生也會較去年多，但並非每位學生都能回家居家隔離，屆時學校必須提供一人一室的宿舍或防疫旅館。宿舍容易群聚感染，如何妥善安排空間也將是學校的挑戰。從快篩試劑到宿舍、旅館的提供，都會增加大學的財政負擔，希望教育部能提供協助或配套方案。

政大主秘林佳和表示，去年需要居家隔離的學生多數希望居家隔離，學校也準備足夠的宿舍空間提供無法回家的學生居家隔離。但如果量大到一個程度，學校必須重新評估與準備。東吳大學主秘賈凱傑也認為，一如前年出現搶口罩的熱潮，今年學校也可能會湧現搶快篩試劑的需求，希望教育部能協助、早做準備。

此次修正的防疫指引中規定，大專院校三分之一以上科、系、所之班組暫停實體課程十天，該校得實施全校暫停實體課程該校教職員工生應進行「自我健康監測」。方元沂認為，如今大學強調跨領域上課，同一堂課的學生可能分布各系所，要計算「三分之一以上科、系、所之班組」相較於國教更複雜，必須視實際情況滾動式調整。