感染源不明！桃園龍山國小暴增6生染疫 全校採檢1300人

桃園市下午再新增11名學生確診，分別為長庚大學1人、龍華科技大學4人及龍山國小6人，將待中央列案號。據瞭解，龍山國小確診者因橫跨不同年級，且有5人在同一補習班上課，市府預計採檢全校、補習班約1300名師生。

據瞭解，長庚大學確診者為3年級女學生，清明連假參加家庭聚會被家人傳染。該校清明連假後即採線上教學，但基於防疫考量仍全校停課10天，預計16日復課。

龍華科技大學4名確診者中，其中1人為印尼籍大四男學生，與同校染疫的印尼籍學生曾一起吃飯，該校已累計11人染疫。

龍山國小今天暴增6人確診，感染源都不明，確診者雖為不同年級學生，但其中有5人都在私立芙西爾美語文理短期補習班上課，因此全校、補習班均停課10天、預計23日復課。

教育局統計，目前共有3幼兒園、15國小、5國中、8高中職、8大學及13補習班受疫情影響停課。