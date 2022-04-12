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新住民親子繪本 親子共讀傳承文化

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學幼兒教育學系葉郁菁教授（左四）與新住民語老師推動母語傳承。圖／嘉義大學提供
嘉義大學幼兒教育學系葉郁菁教授（左四）與新住民語老師推動母語傳承。圖／嘉義大學提供

國內新住民語教材不多，嘉義大學幼兒教育學系教授葉郁菁協助教育部研編三套，共計30本的新住民家庭母語教材，以中文與新住民母語雙語方式呈現，涵蓋越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨及泰國等共7國語言，繪本在3月底正式出版。希望新住民家長可以使用這套家庭繪本親子共讀，透過母語教材與活動設計，讓新住民家庭有機會教導孩子學習新住民母語，同時達到文化傳承的效果。

葉郁菁指出，在執行科技部研究計畫對新住民子女的長期追蹤調查中發現，新住民家長若以不熟悉的中文與子女對話，不僅語句短，且詞彙多樣性也不足，反而限制孩子的語言詞彙發展，如能從小就讓子女多接觸不同語言，則新住民子女可以擁有雙語學習的最佳優勢。

據內政部移民署統計資料，截至今年1月底，國內新住民已超過57萬人，但國內新住民語教材不多，這三套新住民母語教材，則是從生活化的經驗出發，希望讓新住民二代從生活中就可以自然學習新住民語。

葉郁菁表示，家庭是母語學習的最佳場域，新住民家長是孩子最棒的母語啟蒙老師，鼓勵新住民家長使用自己熟悉的母語與子女互動，不僅可以增加新住民家長語言表達的自信心，同時孩子也會因為豐富的語彙刺激，提升其語言理解和表達能力。這套繪本帶給家庭的影響，不只是文化的共享，更重要的是新住民家長與孩子愛的傳承。

為符合家庭親子對話使用，教材採取繪本形式，邀請專業的繪本插畫家進行插圖繪稿。第一套教材以生活化的對話為主，第二套加深教材內容，參照幼兒園教保活動課程大綱的六大領域編輯。第三套教材故事包含人際關係、獨立自主、想像創造、關懷和家庭生活五項主題，逐步加深語彙、故事內容篇幅，同時也融入多元文化，希望擴展新住民子女的文化理解和認同，讓新住民子女從小就成為具有在地關懷、國際視野及雙語優勢的人才。期待透過新住民母語教材的推廣，讓更多新住民家庭和服務單位關注家庭母語學習，鼓勵新住民家庭參與親子共讀共學，使教材獲得有效推廣與運用。

嘉義大學幼兒教育學系教授葉郁菁執行教育部計畫研編三套共30本新住民母語教材繪本。圖／嘉義大學提供
嘉義大學幼兒教育學系教授葉郁菁執行教育部計畫研編三套共30本新住民母語教材繪本。圖／嘉義大學提供

新住民 語言 親子

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