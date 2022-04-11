全國確診學生再添65例 18縣市、237所校園因疫停課

新冠疫情延燒進校園，教育部今晚公布最新統計，截至今日下午三時，全國共有18個縣市、237所園校採全校或部分班級停課，較昨天新增14所；目前全國確診學生累計2085例，較昨天新增65例，其中本土病例1439例、境外移入個案646例。

教育部統計，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至4月11日下午3時止，新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、237所園校(含幼兒園38所、國小92校、國中30校、高級中等學校37校、大專校院40校)，採全校或部分班級停課(含線上教學)。

全國學生確診病例達2085例，較昨日新增65例。根據教育部統計，自去年4月20日至今年4月11日下午5時30分，全國確診學生累計達2085人（較昨日增65例），其中本土1439例（較昨日新增63例），境外646例（較昨日新增2例）。

若從各教育階段來看，大專校院合計971例（本土377例、境外594例）、高中264例（本土222例、境外42例）、國中192例（本土191、境外1例）、國小481例（本土474例、境外7例）、幼兒園177例（本土175例、境外2例）。