國教向下延伸至五歲沒共識 全教總點一作為是在哈囉？

立法院教育及文化委員會今天有多位立委提案，要讓國民教育向下延伸至五歲。全教總對此表示，教育部與立法院連最基本持續了40年的降低幼兒園班級人數，到現在都還不敢承諾，竟然就在討論國民教育向下延伸的議題，這「是在哈囉？」

立法院教育及文化委員會今天審查「國民教育法」相關修正草案，立委萬美玲等人提案，認為教育部自民國100年實施五歲幼兒免學費教育計畫，可見教育部對五歲幼兒學費的支持，而國教署統計，109學年度五足歲入園率達九成六，可見國教向下延伸至五歲，社會各界已有共識，沒理由拖延。

國教署長彭富源表示，現行幼兒園就學機會用「量」來滿足，不過五歲入園率97.58%，其中有四成進入公共化幼兒園。他坦言，即便現在少子女化，但國小校舍空間並不會因此而閒置，也就是班級仍在，但人數減少，「空間非常不容易」，若要義務化強迫入學，將涉及架構性變化。

而根據教育部資料顯示，目前5歲幼兒的入園率(含公私幼)已達97.58%，其中公立幼兒園的5歲幼兒卻僅有35.8%，換句話說，尚有5000位左右5歲幼兒無法入學。

全教總對此表示，姑且不論這種經營了幾十年幼教還是如此荒唐的公私立失衡狀態，教育部與立法院目前連最基本持續了40年的降低幼兒園班級人數到現在都還不敢承諾，竟然就在討論國民教育向下延伸的議題，全教總想表達「是在哈囉？」

全教總說，不只幼兒園班級人數高，目前全台灣國小約2760間，但有附設幼兒園的卻只有1812間左右，光就只是公立學校附幼就還有六成的缺口。

全教總呼籲，政府應盡速修法降低幼兒園班級人數到24人，並加速公幼的數量，再來討論國民教育向下延伸，千萬不要再誤導降低班級人數就會減少公幼招生數，此配套不僅能同時降低班級人數，也可以提高招生數。