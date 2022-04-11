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國教向下延伸至五歲沒共識 全教總點一作為是在哈囉？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會有多位立委今天提出國民教育向下延伸至五歲。幼兒園示意圖。本報資料照片
立法院教育及文化委員會有多位立委今天提出國民教育向下延伸至五歲。幼兒園示意圖。本報資料照片

立法院教育及文化委員會今天有多位立委提案，要讓國民教育向下延伸至五歲。全教總對此表示，教育部與立法院連最基本持續了40年的降低幼兒園班級人數，到現在都還不敢承諾，竟然就在討論國民教育向下延伸的議題，這「是在哈囉？」

立法院教育及文化委員會今天審查「國民教育法」相關修正草案，立委萬美玲等人提案，認為教育部自民國100年實施五歲幼兒免學費教育計畫，可見教育部對五歲幼兒學費的支持，而國教署統計，109學年度五足歲入園率達九成六，可見國教向下延伸至五歲，社會各界已有共識，沒理由拖延。

國教署長彭富源表示，現行幼兒園就學機會用「量」來滿足，不過五歲入園率97.58%，其中有四成進入公共化幼兒園。他坦言，即便現在少子女化，但國小校舍空間並不會因此而閒置，也就是班級仍在，但人數減少，「空間非常不容易」，若要義務化強迫入學，將涉及架構性變化。

而根據教育部資料顯示，目前5歲幼兒的入園率(含公私幼)已達97.58%，其中公立幼兒園的5歲幼兒卻僅有35.8%，換句話說，尚有5000位左右5歲幼兒無法入學。

全教總對此表示，姑且不論這種經營了幾十年幼教還是如此荒唐的公私立失衡狀態，教育部與立法院目前連最基本持續了40年的降低幼兒園班級人數到現在都還不敢承諾，竟然就在討論國民教育向下延伸的議題，全教總想表達「是在哈囉？」

全教總說，不只幼兒園班級人數高，目前全台灣國小約2760間，但有附設幼兒園的卻只有1812間左右，光就只是公立學校附幼就還有六成的缺口。

全教總呼籲，政府應盡速修法降低幼兒園班級人數到24人，並加速公幼的數量，再來討論國民教育向下延伸，千萬不要再誤導降低班級人數就會減少公幼招生數，此配套不僅能同時降低班級人數，也可以提高招生數。

幼兒園 教育部 全教總

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