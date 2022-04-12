輔仁大學進修部 拼出閃耀人生路

輔大進修部以實務應用、創新創業的教學導向培育了許多優秀人才，不只注重課堂學習，也鼓勵同學多元發展，進修部學生競賽表現優異、屢獲佳績。為了強化學生實務能力，輔大進修部積極充實軟硬體設備，並設置四大跨領域「學群微學程」。

多元發展 成果豐碩

輔大進修部提供學生多元發展、發揮所長的環境，並全力支持各學系(學程)專業競賽活動。2021年的表現亮麗。在設計類方面：文創學程同學榮獲【2021 臺灣國際學生創意設計大賽】金獎、應美系同學榮獲【第30屆時報金犢獎國際競賽】多項全國第一名、2021年【韓國K-DESIGN AWARD設計大獎】及【德國紅點設計大獎】。在運動類方面：運休學程同學110年全國大專校院運動會榮獲2金6銀3銅，包含一般組跆拳道品勢個人組金牌、一般組跆拳道品勢團體組金牌等。在創作類方面：宗教系同學榮獲【110年教育部生命教育關懷與推廣微電影競賽】金牌、大傳學程同學榮獲【青年海外志工服務故事作品】第一名；在表現類方面：英文系畢業公演受到各界好評。而發表類方面：軟創學程跨校專題競賽、商管學程產業創新專題發表等，都有亮眼表現，囊括多項得獎榮譽，表現不凡。

英文系2021畢業公演《Almost, Maine》劇照。 圖／輔仁大學進修部

進修部宗教系陳憲修同學及指導老師曾文珍老師以作品「思念的告白」榮獲「110年教育部生命教育關懷與推廣微電影競賽」金牌。 圖／輔仁大學進修部

應美系季艷秋、許禎庭、辛宜婕、黃培蕾、游佳錚同學及指導老師胡發祥老師以「烏糖帝國史」榮獲【韓國K-DESIGN AWARD設計大獎】&【德國紅點設計大獎】。 圖／輔仁大學進修部

唯美氛圍 創思無限

為了提供學生良好的學習環境，學校規劃一系列優化的教室與學習空間，以提升學生學習互動。輔大進修部創思共學空間於2021年12月啟用，該空間由王英洲教務長挹注高教深耕計畫經費，結合進修部向校友與善心人士募款而建置，充分利用樓層教室外的角落空間，打造出一個讓學生能就地學習、鼓勵思考的創思共學園地，並營造進修部學生的歸屬感，創造更多的學習氛圍。此外，為了鼓勵專業的學習，輔大提供優質設備與豐富的學習資源，並配合教育部補助款，不斷地更新硬體、軟體資源環境，以提供學生優質的學習環境。

輔大進修部大樓創思共學空間，學習創思氛圍濃烈的園地。 圖／輔仁大學進修部

開啟未來 工作跟著來

鼓勵多元學習，首創以18個學系（學程）所共同規劃四大跨領域「學群微學程」：健康產業學群微學程、設計學群微學程、文化產業學群微學程、商務學群微學程，讓學生能系統化的學習跨領域課程。未來就業除了有專業學系畢業證書外，更涵蓋學群微學程證明，增加就業競爭力。跨領域的學習環境，讓同學在專業能力培育外，亦增加多元學習、發現自我潛能、掌握未來趨勢，並在規劃職涯藍圖時能先一步做好準備，以因應瞬息萬變的職場環境，拼出閃耀人生路。

111學年度申請入學熱烈招生中

報名時間：111/4/12至111/4/19

考試內容：書審+面試

考試日期：111/5/27至111/5/29

諮詢電話：02-29052882、02-29052800

報名網址：https://exam.fju.edu.tw/