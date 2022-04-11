國教向下至5歲行不行？ 教部擬再耗一年委外研究

我國五歲幼兒入園率接近百分百，有立委提案修正國民教育法，希望將國民教育年齡下修至五歲。不過此修正案卻無朝野共識，包含師資培育、課綱制定、經費編列、法源依據，甚至還涉及修憲，且教育部也表示，若要將國民教育年齡下修至五歲成義務教育，整體設計就是架構性變化，全案最終予以保留。不過教育部承諾，將委外研究該議題，預計一年內完成政策評估。

立法院教育及文化委員會今天審查「國民教育法」相關修正草案，立委萬美玲等人提案，認為教育部自民國100年實施五歲幼兒免學費教育計畫，可見教育部對五歲幼兒學費的支持，而國教署統計，109學年度五足歲入園率達九成六，可見國教向下延伸至五歲，社會各界已有共識，沒理由拖延。

萬美玲強調，五歲幼兒教育義務化，能讓五歲幼兒學前教育具備義務性、強制性、免費性，不分幼兒家庭經濟背景，均有平等受教權益，不讓孩子輸在起跑點。

不過立委陳秀寶表示，憲法第160條規範「六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費」，一旦要將國民教育向下延伸至五歲，也需要討論牴觸部分如何解決。

立委黃國書也說，國教向下延伸是一個趨勢，但問題在於教育部有沒有準備好。他表示，以國際趨勢來看，有向下修的討論，但包括義務教育學制，以及師培體系，最重要是課綱內容有無因應下修，又涉及憲法修正，顯然教育部也沒做好相關充分準備。他強調，這是目標我支持，但不可能馬上上路。

立委林宜瑾也表示，五歲入園率非常高，但入學率不代表公立學校量能足夠，她提到，目前現況仍然是公立四成、私立六成，如果說變成國民義務教育，就等於公立量能要百分百才足以稱作義務教育，現行情況是「不容許」有義務教育的空間，教育部仍需做很大的努力準備才夠。

教育部政務次長蔡清華表示，國民教育定義本身就是強迫教育，向下延伸整個社會都有共識，但如何進行？教育部回應已經提到，近幾年條文沒有修改，但包括行政院零至六歲國家養、教保公共化政策都是在做奠基工作，預算、軟硬體也都極力往這方面努力。

國教署長彭富源表示，現行幼兒園就學機會用「量」來滿足，不過五歲入園率97.58%，其中有四成進入公共化幼兒園。他坦言，即便現在少子女化，但國小校舍空間並不會因此而閒置，也就是班級仍在，但人數減少，「空間非常不容易」，若要義務化強迫入學，將涉及架構性變化。

彭富源表示，有委員提議建議要給家長「權利」，因此教育部也盡量提供平價化教保，若孩子不進園又要爸媽照顧就發放津貼，教育部也希望能校校有公幼，目前全國七成國小有設附幼（1812園），將持續補強那三成。

立委林奕華批評，五歲納入義務教育向下延伸談了很久，但最不積極的是教育部，至少應做成決議讓教育部有進展，或是研究五歲納入義務教育放在國小，或是幼兒園。

蔡清華表示，教育部並不是都沒準備，現階段就提升家長對於二至六歲孩子就學的便利性。他表示，教育部可以委外政策評估，比如用公聽會，或是與地方縣市政府溝通，用一年的時間委託研究、周延思考。

最後教文會臨時提案，要求教育部研究該項政策的利弊得失、法制化配套修法建議、財政支出評估、師資與學校空間評估及現行五歲免學費政策下相關研究成果，最遲一年內應提出。