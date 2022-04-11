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學校不用等5月才能開冷氣 北市：超過28度就能使用

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
行政院2020年開始推動「班班有冷氣」政策，今年1月也完成目標。資料照／宜蘭縣府提供
行政院2020年開始推動「班班有冷氣」政策，今年1月也完成目標。資料照／宜蘭縣府提供

行政院2020年開始推動「班班有冷氣」政策，今年1月也完成目標，預計今年5月才能使用，但是部分縣市現在白天已達到30度以上，家長質疑冷氣「能看不能用」，擔心孩子在悶熱環境影響學習；北市教育局表示，只要溫度達到28度以上學校就能自主決定是否開冷氣，由於中央僅補助5、6、9、10月的冷氣電費，其餘月分所使用的電費由誰負責，已發文給教育部等待回文。

教育部雖規定預計今年5月才能使用，但實際上4月氣溫就已相當炎熱，引發外界討論。北市福星國小校長陳清義說，全校會同步在5月開冷氣，像是今天的天氣雖然熱，但教室內有電風扇室溫還可以，過幾天可能又會轉涼，學校是設定在5月全面開冷氣。

北市國小學生家長會聯合會總會長廖哲豪表示，現代的小孩從小到大的吹冷氣，過去冷氣尚未普遍使得小學生、情緒控管問題或輕微亞斯等特殊生，一旦環境悶又更容易造成躁動；此外，若是要求老師在悶熱的環境工作，恐怕也有損其工作權益。

北市教育局副局長陳素慧表示，要在節能減碳和開冷氣間取得平衡確實有點困難，有些學校會堅持早上9點以前不開冷氣，否則到中午可能無法適應高溫，現在全國班班有冷氣，還是看各校如何去做調整，通常各校會有不同做法。

另外，有家長擔心，由於中央只補助5、6、9、10月的冷氣電費，多餘月分所使用的電費該如何支應。對此，教育局表示，只要溫度達到28度以上學校就能自主決定是否開冷氣，至於電費由誰負責，已發文給教育部等待回文。

北市 教育部

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