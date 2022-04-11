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花蓮女中學生確診 深夜緊急宣布停課14天
花蓮縣政府昨天公布案27306花蓮女中二年級學生採檢確診，感染源目前不明。原本學生就讀的班級全班居家隔離，停課至18日，不過花蓮女中在昨天深夜，緊急於學校官網宣布，全校從今天起停課，直到25日才恢復上課，共停課14天。
花蓮縣衛生局公布，案27306為花女學生，本月2日就有喉嚨痛症狀，9日病情變嚴重，出現肌肉痠痛等症狀，自行到門諾醫院急診採檢為陽性，之前都正常到校上課，感染源目前不明。
花蓮女中昨天指出，該確診學生目前心情穩定，有發燒、喉嚨痛等症狀，校方有專人聯絡，請她安心靜養，家長初次檢測都為陰性。停課期間改採線上教學，不影響學生受教權。昨天全校清消，學生疫苗接種率達93%，教職員工疫苗接種率98%，校方持續積極宣導請全校師生做好每人的自我防疫措施。
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