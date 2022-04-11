快訊

台中市議員施志昌助理確診 施曾與賴清德同出席餐會

圖表／全台居家隔離人數創高 如果我得了輕症如何取藥？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮女中學生確診 深夜緊急宣布停課14天

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮女中傳出疫情擴大，校方緊急宣布即日起停課至25日。圖／報系資料照
花蓮女中傳出疫情擴大，校方緊急宣布即日起停課至25日。圖／報系資料照

花蓮縣政府昨天公布案27306花蓮女中二年級學生採檢確診，感染源目前不明。原本學生就讀的班級全班居家隔離，停課至18日，不過花蓮女中在昨天深夜，緊急於學校官網宣布，全校從今天起停課，直到25日才恢復上課，共停課14天。

花蓮縣衛生局公布，案27306為花女學生，本月2日就有喉嚨痛症狀，9日病情變嚴重，出現肌肉痠痛等症狀，自行到門諾醫院急診採檢為陽性，之前都正常到校上課，感染源目前不明。

花蓮女中昨天指出，該確診學生目前心情穩定，有發燒、喉嚨痛等症狀，校方有專人聯絡，請她安心靜養，家長初次檢測都為陰性。停課期間改採線上教學，不影響學生受教權。昨天全校清消，學生疫苗接種率達93%，教職員工疫苗接種率98%，校方持續積極宣導請全校師生做好每人的自我防疫措施。

花蓮女中有學生確診，校方深夜緊急宣布停課14天。圖／花蓮縣政府提供
花蓮女中有學生確診，校方深夜緊急宣布停課14天。圖／花蓮縣政府提供
花蓮女中有學生確診，校方深夜緊急宣布停課即日起至25日。圖／翻攝花蓮女中官網
花蓮女中有學生確診，校方深夜緊急宣布停課即日起至25日。圖／翻攝花蓮女中官網

花蓮 停課 疫苗

延伸閱讀

體大1學生確診 全校停課12天

高雄市再添1國小停課 自主健康管理者不可到補習安親班

4月10日疫情整理包／雲林北港農工4生與確診者足跡重疊 竹北興隆國小傳家長確診

竹北興隆國小晚間傳家長確診 有班級明天預防性停課

相關新聞

花蓮女中學生確診 深夜緊急宣布停課14天

花蓮縣政府昨天公布案27306花蓮女中二年級學生採檢確診，感染源目前不明。原本學生就讀的班級全班居家隔離，停課至18日，...

我想當醫師／​阿嬤不用再苦命了…​醫學系​​​​面試​眉角大解密

「為何選擇醫學系？怎麼想當醫師？」，「我阿嬤是洗腎患者，相當辛苦，每周需回診所三次，整個人變瘦了，精神狀況也很差，如果可以上醫學系，一定選擇腎臟科，盡全力協助糖尿病及腎臟病友，免除洗腎之苦。」 每年4、5月間，各醫學系甄試時，誰最可憐？不是整軍備戰多時的考生、也不是緊張的陪考家長，而是考生們的阿嬤！一名多年來擔任口試委員的資深醫師說，「甄試口試時，幾乎每個考生的阿嬤都成了急重症患者，不是洗腎，就是罹患癌症、失智症。」

基市補助學校汰換飲水機 避免夏天沒冰水、溫水變熱水

基隆市政府教育處計畫今、明年共編列預算約1600萬元，補助各級學校添購或汰換使用超過10年飲水機，預計採購約1千台具有冰...

和春拚復招 亞太校產歸公有解

受到少子化影響，屢傳出有私校停辦、停招，其中高雄和春技術學院因辦學不佳，去年初遭教育部勒令停招，儘管和春力拚續復招，但因...

校園會客室／陳法澄六旬出師 偏鄉校園教口琴

偏鄉藝才師資難求，台中市中華口琴會理事長陳法澄連續八年，到彰化芳苑國中教學生吹口琴，每次授課不辭辛勞返往一百公里，鄰近小...

影／新北部落大學開課 侯友宜再度當校長了

新北市原住民族部落大學今日於板橋435藝文特區舉行開學典禮，新北市長侯友宜以校長身分到場致詞、頒發講師聘書，同時結合首屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。