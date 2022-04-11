花蓮女中學生確診 深夜緊急宣布停課14天

花蓮縣政府昨天公布案27306花蓮女中二年級學生採檢確診，感染源目前不明。原本學生就讀的班級全班居家隔離，停課至18日，不過花蓮女中在昨天深夜，緊急於學校官網宣布，全校從今天起停課，直到25日才恢復上課，共停課14天。

花蓮縣衛生局公布，案27306為花女學生，本月2日就有喉嚨痛症狀，9日病情變嚴重，出現肌肉痠痛等症狀，自行到門諾醫院急診採檢為陽性，之前都正常到校上課，感染源目前不明。