全國校園僅剩4縣市未淪陷 學生確診累計2020例

明天是上課日，不過受新冠疫情影響，教育部今晚統計，截至今日下午三時，全國共有18個縣市、223所園校採全校或部分班級停課。全國僅剩南投縣，以及澎湖、金門、馬祖等外島校園尚未淪陷。

教育部統計，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至4月10日下午3時止，新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、223所園校(含幼兒園33所、國小83校、國中28校、高級中等學校32校、大專校院47校)，採全校或部分班級停課(含線上教學)。

全國學生確診病例也突破2000例，達2020例。根據教育部統計，自去年4月20日至今年4月10日下午五時三十分，全國確診學生累計達2020人（較昨日增90例），其中本土1376例（較昨日新增73例），境外644例（較昨日新增17例）。