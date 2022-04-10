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基市補助學校汰換飲水機 避免夏天沒冰水、溫水變熱水

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府教育處計畫補助各級學校汰換老舊飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生。圖／基市府提供
基隆市政府教育處計畫補助各級學校汰換老舊飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生。圖／基市府提供

基隆市政府教育處計畫今、明年共編列預算約1600萬元，補助各級學校添購或汰換使用超過10年飲水機，預計採購約1千台具有冰溫熱功能、能源效率1-2等級飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生，並避免夏天沒冰水，溫水變熱水的窘況發生。

中央和地方政府合作改善校園教學環境，基市府運用教育部國民及學前教育署補助款執行校園「班班有冷氣」計畫，搭配自籌款共4億多元採購3千多台冷氣，並建置校園能源管理系統，全市54所國中小今年5月起都可以吹冷氣。

台灣夏季近幾年因氣候變遷導較過往更為炎熱，除了「班班有冷氣」政策提供學生更舒適求學環境，基隆市教育處也規畫汰換校園內的老舊飲水機。

教育處表示，學生大量流汗後飲水量增加，不少學校夏季常出現飲水機不僅無法提供冰水，連溫水都水溫偏高的問題。飲水機單價以萬元計算，學校不論是飲水機老舊或數量不足，礙於校內經費不足，難以改善。

防疫期間校園衛生安全相當重要，基隆市長林右昌指示教育處除了加強校園防疫物資補給，提升校園防疫管制措施，今、明年還要編列預算補助學校採購符合經濟部標準檢驗局檢驗規定的飲水機設備，廠商在保固期間也要定期維護保養，確保飲用水符合規範。

教育處表示，基隆市所屬學校兩年內會完成飲水機汰換更新作業，希望夏日不要再有水溫過熱問題，或是大排長龍景象。校園水質安全有保障，讓師生喝得更安心，家長更放心。

基隆市政府教育處計畫補助各級學校汰換老舊飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生。圖／基市府提供
基隆市政府教育處計畫補助各級學校汰換老舊飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生。圖／基市府提供
基隆市政府教育處計畫補助各級學校汰換老舊飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生。圖／基市府提供
基隆市政府教育處計畫補助各級學校汰換老舊飲水機，提升師生飲用水品質及安全衛生。圖／基市府提供

飲水機 班班有冷氣 基隆

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