疫情校園延燒 全台總計15縣市、201校停課

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
受疫情影響，根據教育部最新統計全台已有201校停課。記者曾吉松／攝影
受疫情影響，根據教育部最新統計全台已有201校停課。記者曾吉松／攝影

今日（4/9）國內本土確診案例再增逾400例，根據縣市教育局與大專校院回報資訊，截至今天下午15時止。教育部統計全台累計已有15縣市、201所園校停課。

教育部今日晚間表示，今日統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣計15縣市、201校採全部或部分班級停課，相較於昨日再增加20校停課。

上述統計資料包括幼兒園29所、國小75校、國中26校、高級中等學校28校以及大專校院43校。依疫情狀況，分別採全面遠距線上教學，或部分班級改為線上辦理。

根據台北市教育局數據，今北市高中以下停課學校已達27校，包含全校停課9校以及部分班級停課18校，光受停課影響的師生人數已經破萬。

依據中央函示指出，高中以下學校若有1名師生確診，則全班停課；校內2班以上師生確診，則全校停課10天。大學若有1師生確診則所修或所授的課程停課，2名師生確診則該校區停課10天。日前指揮中心表示，現行大規模停課恐影響學生受教權，預計下周將與教育部研議停課標準，不排除放寬辦理。

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