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4大升學測驗納懷孕生應考服務 會考可延長作答20分鐘

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
高中學校懷孕比例近年升高，教育部也於大型考試中增列應考服務。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
高中學校懷孕比例近年升高，教育部也於大型考試中增列應考服務。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

聯合報日前報導108學年我國中學生懷孕人數創新高，為協助懷孕考生有更好應試環境，教育部性平委員會研議，111年起國內四大升學測驗國中教育會考、統測、學測與分科測驗簡章納入懷孕生應考服務，國中教育會考可延長作答時間20分鐘、提早5分鐘入場。

考量中學生確實有懷孕可能，教育部性平委員會日前決議，國內如統測、學測等大型考試都將增列懷孕學生應考服務，不再附註於特殊需求服務中。

教育部說，今年國中教育會考簡章已納入懷孕考生應考服務，若學生提出申請，可延長作答20分鐘、提早5分鐘進入考場。若考生不方便行動，也可以協助安排在一樓或有電梯的試場應試，或提供特殊桌椅、輔具、個人醫療器材試場應試。

教育部也指出，111年學科能力測驗考試招生簡章，也已先明定考生可因懷孕申請所需應考服務，包括可優先進入試場、安排在低樓層、人數較少或有電梯的試場應考，也因應其身心狀況可提供必要協助和安排。3月30日公布的111學年分科測驗簡章也已比照辦理，要求報名需檢附相關資料。

四月底即將登場的111年統測簡章也同樣增列，申請應考服務的懷孕考生可優先進入試場、安排於低樓層或有電梯的試場，或便於應試的座位以及備有無障礙廁所等基本服務。

全教總秘書長李雅菁說，過去發現，由於懷孕的中學生多為未成年，常因為社會眼光不敢跟外界說明，有學生因為懷孕在考試時發生頻尿、孕吐等狀況，但沒有相應協助機制只能一直跟監考老師反應想去廁所，監考老師不知道學生的身體狀況便會發生誤會。

李雅菁說，推動懷孕生應考服務，也是希望去除標籤化、讓懷孕的學生不會有需求卻不敢提出，或找不到協助管道。也希望同儕間泯除歧視，才能確實協助懷孕學生持續升學、就學。

麗山國中校長張幸愉表示，十幾歲的學生確實也有懷孕的可能，但只要是學生就應該維護其就學跟考試的權益，雖然學生的狀況比較少見，但在大考現場也應該受到照顧。

懷孕 國中教育會考 教育部

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