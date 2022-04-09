桃園市國中小學今起新生報到 考量疫情首次採線上

桃園市各市立國中小學總量管制學校今天起開始辦裡新生第1階段報到，教育局表示受疫情影響，首度採用線上報到作業，家長無須帶著孩子到校，只要上網到桃園市新生報到系統（http://nsc.tyc.edu.tw/web/）或掃描QRcode，使用新生資料登入，就可完成線上報到。

教育局說明，國中新生線上報到，非總量管制學校時間為4月18日（周一）至24日（周日）中午12點；總量管制學校昨天（8日）已經公告入學審查排序結果，新生報到作業分為2階段，第1階段今天起至17日中午12點，正取生辦新生線上報到，備取生填寫轉介學校順序；第2階段18日至23日中午12點，為備取生遞補轉正也是線上報到，轉介學生也是這段期間向轉介的學校辦理新生線上報到。

無法使用網路報到者，家長也可選擇現場（實體）報到，依照學校通知單上日期到校完成報到程序。國中總量管制學校為慈文、建國、大成、青埔、龍潭、楊光國中小等6所學校。

國小部分，非總量管制學校新生線上報到時間一樣是18日至24日中午12點；總量管制學校11日公告入學審查排序結果，新生報到作業分為2階段，第1階段為4月12至16日中午12點，正取生應辦理新生線上報到，備取生填寫轉介學校順序；第2階段於4月18日至23日中午12點，為備取生遞補轉正線上報到，以及轉介學生至轉介學校辦理新生線上報到，也可選擇現場報到。

國小總量管制學校為中山、建德、芭里、中平、青埔、林森、元生、青園、南勢、文化、義興、瑞塘、楊明、龍星、雙龍、龍潭、仁善、仁和、八德、大勇、文華、樂善、南崁、大竹、光明、頭洲、楊光國中小等27所學校。

家長操作時有疑義，可洽學校詢問，或洽教育局國中教育科、國小教育科。