影／新北部落大學開課 侯友宜再度當校長了

新北市原住民族部落大學今日於板橋435藝文特區舉行開學典禮，新北市長侯友宜以校長身分到場致詞、頒發講師聘書，同時結合首屆新北市原民領導人聘書頒發典禮，感謝講師群對部落大學長期支持與貢獻，也對新任領導人未來領航原住民族文化表示期許。

新北市長侯友宜今出席時特別說到，這是他第二次當校長，上一次是警察大學校長。他表示，原住民族部落大學正式開課，希望借重他們力量在學習過程，以及領導人帶動下延續原住民族語言、文化、產業發展、健康照護以及傳統技藝，都能夠在新北市繼續延續，讓新北市原住民族能夠保有原有傳統也能開心生活。

新北市部落大學從3月份開始，每周日陸續在樹林、八里、新莊、新店區展開行動巡迴成果展活動，今日新北部落大學所舉辦開學典禮，同時將成果展活動的體驗課程拉到現場，讓前來參與開學典禮市民，在現場就能了解部落大學文化知識。

新北市原民局長羅美菁表示，新北部落大學歷年來有非常多優秀校友，包含學而優而成為講師以及自行開業工作室等，今年也會在包含烏來、板橋、樹林區等行政區，開設口簧及獵笛傳習班、原住民族原生植物傳承及應用班，與山林智慧原住民族生活文化體驗等50種多元課程。

新北部落大學111年新課程即將開始，市民不分老少族群，皆可參與原住民族文化。