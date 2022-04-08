國內學生確診再增49例 各級學校累計染疫達1871名

美國職棒大聯盟去年12月因勞資對新版協議無法達成共識，自12月起封館至今年3月11日終於結束，新賽季也終於在4月8日正式開打。本次將從勞資爭議介紹封館、協商、協議等英文，在職場中也相當實用喔！

2022-04-08 15:33