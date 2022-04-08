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國內學生確診再增49例 各級學校累計染疫達1871名

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部學生確診統計資訊。圖／教育部提供
教育部學生確診統計資訊。圖／教育部提供

今天（4/8）本土確診數增加384例，根據教育部晚間統計資訊，國內學生再增49例確診，各級學校學生確診數已達1871名。

教育部晚間公布最新資訊，從去年4月20日到今年4月8日下午5時30分止，國內各級學校共計1871名學生染疫，其中1245例為本土病例，626例為境外移入。本土案例相較昨日再增加47例，境外移入則增加2例。

教育階段中以大專校院感染者最多，達892例，相較昨日增加11例本土、2例境外案例；其次則為國小406例，相較昨日增加12例；高中則為241例，相較昨日再增加7例；國中則有174例，相較昨日增加11例；幼兒園階段則有158例，相較昨日增6例。

根據教育部晚間統計資訊，國內學生再增49例確診。報系資料照
根據教育部晚間統計資訊，國內學生再增49例確診。報系資料照

教育部 幼兒園

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