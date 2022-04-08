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狼師橫行台南一審判國賠145萬 教團籲市府放棄上訴

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
人本教育基金會於2019年召開記者會，踢爆台南某國小張姓教師20年來涉及性侵20餘名學生。圖／本報資料照
人本教育基金會於2019年召開記者會，踢爆台南某國小張姓教師20年來涉及性侵20餘名學生。圖／本報資料照

人本教育基金會於2019年召開記者會，踢爆台南某國小資深張姓教師20年來涉及性侵20餘名學生，最終僅一名受害者提出國家賠償。人本教育基金會指出，台南市政府拒絕承擔賠償責任，逼迫受害者只能再循司法訴訟途徑，但根據台南地方法院日前判決，學校應給付受害人和其家長約145萬國家賠償，因此呼籲台南市政府立刻指示被告學校承認錯誤、放棄上訴，讓學生和家長得以療傷止痛。

人本教育基金會2019年揭露，台南市某位張姓教師任職20年間涉及性侵逾20名學生，監察院於2020年7月通過糾正案，最終查出31名受害人，確認學校隱匿的罪行，更查出張師長期體罰學生，學校卻輕忽不通報、不懲處。

人本教育基金會指出，該案已經被隱匿20年，受害者絕對不只調查報告上的30餘人，受害者當年多不清楚自己的權益，最終只有一位受害者提出國賠，雖然類似案例先前已有多起國賠判決先例，但台南市政府先前卻以「是否符合『執行職務行使公權力』的構成要件尚有疑義」為由，拒絕承擔賠償責任，迫使受害人不得不透過司法訴訟主張權益。

但台南地方法院於已於今年3月31日以110年國字第2號，判決學校應給付受害人85萬元、父母各30萬元，總共145萬元國家賠償。人本教育基金會指出，如今判決已宣示了學生受害學校有責，呼籲台南市政府立刻指示被告學校承認錯誤、放棄上訴，讓受害學生及家長得以療傷止痛。

人本教育基金會也指出，麻木的體制帶來的危害並不少於狼師，要求追究體制才能實現正義。故要求台南市政府，必須對「無感」的教職員提出國賠求償，讓違法失職者付出代價，才可能鬆動原來的僵化體制。

經人本教育基金會調查，張師日前被判4年10個月徒刑定讞後並未報到服刑，目前遭通緝中，已造成家長恐慌。故要求市府應加強人力追捕，此外，張師長期拍攝女學生私處及裸照，很可能將相關檔案存放雲端，但未見刑事警察就此犯行有進一步的查察結果，同樣令人遺憾。

台南 國賠

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