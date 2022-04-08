雙語國家恐釀階級惡化 學者籲以加拿大、新加坡為鑑

台灣語文學會今（4/8）召開記者會反對2030雙語國家政策，並痛批雙語國家是未經思考的政策，恐弱化學生的學習力。與會教授也表示，雙語國家政策甚至可能導致階級惡化，台灣應該以加拿大、新加坡為借鏡。

台灣語文學會日前發起「反對2030雙語國家連署」，迄今已獲得逾1700人支持，反對雙語國家獨尊英語。連署階層橫跨學界、各世代，台灣語文學會要求，政府應規劃本土語言優先的「多語言國家」，改以多語台灣，英語友善為目標。

雖然全球雙語國家所在多有，但台大人文社會高等研究院院長廖咸浩舉例，加拿大曾推動法文沈浸式教學，政策根本是希望法裔文化受到重視，但後續卻引發副作用，變成只有社經地位高者能進入法語沈浸班，單軌英語課程則服務弱勢家庭、沈浸班退學生等，沈浸班的學生進而產生優越感、排他性，更導致英語教育崩壞。香港亦然，不會英語者淪為社會中低層，導致階級惡化的苦果。

中華傳播學會理事長、政大教授郭力昕指出，台灣沒有被英美殖民過，但卻從學術、流行文化、生活上全面崇拜英語，形同自我殖民。國家政策甚至認為英語比較高級，實則反應了台灣的集體自卑感。台灣若持續賤斥自我語言，只是把自已推入萬劫不復的深淵。

郭力昕說，新加坡也是可參考的例子，菁英階層能掌握嫻熟的英語，但並不代表所有新加坡人，人民對語言的表達其實自卑又無力，「全世界近50個含英語的雙語國家先前都是英美殖民地，但我們（台灣）不是。」