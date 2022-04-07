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台師大疑出現第2例確診　明起全校停課10日採遠距教學

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
台師大疑似出現第二例確診，明起改採線上教學暫停實體課程10日。聯合報系資料照片
台師大疑似出現第二例確診，明起改採線上教學暫停實體課程10日。聯合報系資料照片

國立台灣師範大學今天（4/7）晚間發布發布最新聲明，於今日下午接獲衛生單位通知，校內疑似出現第二例確診，為了降低群聚風險，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學

台師大今日晚間透過學校網站、電子郵件、官方臉書等以中英文方式通知校內學生。學校於今日接獲通報，校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消。

台師大指出，為了降低群聚風險，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。呼籲師生同仁，非必要不前往人潮過多處，落實個人衛生與防疫措施，強化手部清潔消毒等。

台師大也提醒學生，若出現呼吸道症狀、發燒、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等身體不適情形，請避免到校，在家休息或盡速就醫，並主動通報校內「有發燒或其他症狀自主回報系統」，如有接獲相關通知，則依自身情況主動通報「具感染風險對象回報系統」。

根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天傍晚17時30分止，各級學校新增73例確診，其中包括72例本土案例、1例境外移入，而本土新增72例，以國小單日新增26例最多，其次則為大專校院新增20例。

遠距教學 台師大 發燒

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