學生確診數攀升 6日全台14縣市、128所園校停課

國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園，教育部今早公布最新統計，昨天（6日）全台有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市計14縣市、128所園校，採全校或部分班級停課（含線上教學）。其中含幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校）。

而在確診學生人數部分，教育部統計，自民國110年4月20日到111年4月6日下午5時30分為止，共1749名學生染疫，其中1126例是本土案例（較5日統計增79例），623例是境外移入（較5日統計增3例）。不過教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案數仍依指揮中心公布。

根據教育部現行停課標準，高中以下學校有1名師生確診，全班停課；校內有2班以上師生確診，包含出現跨班感染，則全校停課。大專如有1名師生確診，所修課程停課；有2名師生確診，則該校（校區）停課。停課期程為10天，各縣市也有更嚴格的規範，比如採取預防性停課。