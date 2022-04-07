快訊

直播／陳水扁：攤在陽光底下 國務機要費案無不法所得

東南水泥出包害雙鐵停駛 王國材：將求償7863萬

學生確診數攀升 6日全台14縣市、128所園校停課

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
本土疫情持續升溫，全國停課學校已破百，不少學校為防疫都在門口擺放體溫檢測儀器。記者陳正興／攝影
本土疫情持續升溫，全國停課學校已破百，不少學校為防疫都在門口擺放體溫檢測儀器。記者陳正興／攝影

國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園，教育部今早公布最新統計，昨天（6日）全台有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市計14縣市、128所園校，採全校或部分班級停課（含線上教學）。其中含幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校）。

而在確診學生人數部分，教育部統計，自民國110年4月20日到111年4月6日下午5時30分為止，共1749名學生染疫，其中1126例是本土案例（較5日統計增79例），623例是境外移入（較5日統計增3例）。不過教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案數仍依指揮中心公布。

根據教育部現行停課標準，高中以下學校有1名師生確診，全班停課；校內有2班以上師生確診，包含出現跨班感染，則全校停課。大專如有1名師生確診，所修課程停課；有2名師生確診，則該校（校區）停課。停課期程為10天，各縣市也有更嚴格的規範，比如採取預防性停課。

停課 教育部

延伸閱讀

陳時中：大規模停課影響受教權 下週檢討停課標準

學生和確診者足跡重疊 台南3國中小停課1天

影／防疫措施放寬是讓他方便參選？ 陳時中4字回應

去年家長噩夢再重演？台南市今4所學校預防性停課

相關新聞

學生確診數攀升 6日全台14縣市、128所園校停課

國內本土疫情大爆發，也延燒進入各地校園，教育部今早公布最新統計，昨天（6日）全台有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市...

高中師投書／師生家長焦慮 官員感覺良好 四方皆敗的108課綱

從事高中教育多年，從九五暫綱、九九課綱，到一○八課綱，從來沒有看過學生如此焦慮，以及家長、教師和行政體系，四方皆敗的慘況...

班班有冷氣 電費補助兩樣情

行政院砸三二三億元替全國中小學裝冷氣，今年五月即將啟用，但電費補助兩樣情，教育部僅補助公立國中、小冷氣電費及維護費，公立...

開冷氣恐變班班都跳電？ 潘文忠：老舊電路已改善

行政院力推「班班有冷氣」，但台北市長柯文哲近日批評，冷氣買了但電路未改善，開機的下場就是「班班都跳電」。教育部長潘文忠昨...

大學公私併難 教長：先試資源共享

教育部長潘文忠昨在立法院專案報告「大學合併之問題與檢討」，立委張廖萬堅要求，除了因應提升競爭力、少子化等趨勢修正公公併、...

獨／班班有冷氣年砸8.4億補電費 高中仍使用者付費惹議

行政院喊出「班班有冷氣」口號，並砸323億元替全國中小學裝冷氣，今年五月即將啟用。但據本報掌握，教育部未來僅會補助公立國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。