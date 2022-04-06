獨／班班有冷氣年砸8.4億補電費 高中仍使用者付費惹議

行政院喊出「班班有冷氣」口號，並砸323億元替全國中小學裝冷氣，今年五月即將啟用。但據本報掌握，教育部未來僅會補助公立國中小冷氣電費及維護費，預估一年將支出8.4億元，至於私立國中小，以及全國公私立高中職電費仍採「使用者付費」，換句話說，高中職生每學期仍須繳納代辦費才有得吹涼，這也讓教師團體、家長團體跳腳，呼籲教育部應一視同仁補助高中電費。

學校冷氣自111學年度起視為校園基本設備，教育部今天發函各地方政府，公立國中小學生在校作息時間內使用冷氣所衍生的電費及維護費，已納入中央一般教育補助款，將以每間教室2台冷氣，每年以88天、每天8小時估算足量額度，每校也額外有20%電費額度能彈性因應，因此不得向學生收費，這項規定也適用於國中小附設夜補校。

不過冷氣電費、維護費補助款獨漏高中職，據知情人士透露，教育部考量國中小屬義務教育，因此不得向學生收電費及維護費。至於私中、私小未補助，則是因爲家長有教育選擇權，全國公私立高中職非屬義務教育階段，因此仍採使用者付費的制度。

實際上，早在班班有冷氣政策前，部分國高中已在地方政府、學校、家長會自行籌款下替全校各班級裝設冷氣，電費則由各班使用儲值卡自付，學生平均每學期繳納200元冷氣維護費，以及一度4至6元不等的電費。但未來國中小生免使用者付費，高中職仍要自付，也讓高中師生及家長氣得跳腳。

一位不具名國立高中校長坦言「負擔重」，他說，曾有學生吹超過契約容量，導致學校受罰，且新課綱有多元選修課程，每班組成不同，電費都由學校支付，常入不敷出。

另一位不具名國立高中總務主任也說，學校有近50個班級，若教育部能補助電費，夏季每月約可省下10萬元，如果能獲教育部經費補助，在校務運作上會有更多的空間，也能有餘裕用來修繕校園空間，或是添購教學設備。

全中教理事長高孟琳呼籲，教育部應一視同仁，並比照12年國教公私立學費齊一政策讓高中也有電費補助。他也提到，讀私立中小學的學生家長社經地位較高，但到高中職階段因經過考試篩選，故絕大多數的私校就讀者屬經濟弱勢家庭子女，政府應不分公私立補助高中職學校的冷氣電費，減輕學生家庭負擔。

全國私校工會理事長尤榮輝也批評，政府若不能全額負擔高中冷氣費，仍應逐年編列經費在合理的範圍內補助公私立高中，若教室連基本的空調系統都沒有，或教室有空調卻沒經費運作，台灣就不是教育先進國家。

桃園市武陵高中家長會長古清木也說，班班有冷氣政策對學生有助益，希望電費補助能一視同仁；國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，行政院推動班班有冷氣，且也砸經費替中小學裝設冷氣機，高中校園數量比國中小還少，若能幫家長孩子省錢當然最好。

教育部表示，高中階段冷氣電費採使用者付費方式辦理，依規定「冷氣使用及維護費」屬於「代辦費」，由學校向學生收取，支出用途包括「冷氣電費」及「冷氣機維護及汰換費」。支用後如有賸餘款，其中「冷氣電費」賸餘款學校應退還學生；「冷氣使用及維護費」賸餘款，則得予以滾存，用於冷氣機的維護及汰換。

教育部也說，國教署及直轄市政府已常態性編列預算，獎勵與補助私立高中，以協助學校穩健辦學。

教育部今天發函各地方政府，公立國中小學生在校作息時間內使用冷氣所衍生的電費及維護費，已納入中央一般教育補助款，將以每間教室2台冷氣，每年以88天、每天8小時估算足量額度。記者趙宥寧／翻攝